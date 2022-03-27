Çok sevdiğiniz yarış oyunun Türkçe yaması.

Tamindir - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunlara olan ilgi artmaya devam ederken piyasayada onlarca farklı oyun çıkıyor. Hem mobil hem de bilgisayar platformunda milyonlarca oyunsever eğlenceli anlar yaşamaya devam ederken, oyun geliştiricileri de ceplerini parayla dolduruyorlar. Yarış oyunları arasında yer alan ve milyonlarca oyunsever tarafından ilgiyle oynanan Need For Speed Underground 2 aksiyon dolu anlara ev sahipliği yapıyor. Bünyesinde birbirinden farklı yarış araçlarına ev sahipliği yapan oyun, birbirinden farklı yarış alanı ile birlikte beğenileri toplamaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada bir döneme damga vuran başarılı oyun, sürükleyici atmosferi ile birlikte gerilim dolu anlar vadediyor.

Need For Speed Underground 2 Özellikleri

Benzersiz araç modelleri,

Farklı dil seçenekleri,

Yoğun görsel efektler,

Eşsiz ses efektleri,

Sürükleyici atmosfer,

Need For Speed Underground 2'nin %98 oranında Türkçe hali. Oyunda sadece (bazı) mesajlar Türkçe değil onun dışındaki harita, harita ayrıntıları, yol mesajları, yarış mesajları, araba ,motor ve modifiye ayarları tamamiylen Türkçe. Türk geliştiriciler tarafından ücretsiz olarak yayınlanan dil dosyası sayesinde oyuncular yarışlara Türkçe olarak katılabilecek, eğlenceli anlar yaşayabilecekler. Dosyayı oyun içeriğine eklemeniz halinde yapımın genel halini Türkçe olarak oynayabilecek, anlamadığınız herhangi bir içerik ya da mesaj kalmayacak.

Kaliteli grafik açılarına ev sahipliği yapan oyunda benzersiz araç modelleri de yer alıyor. Oyuncular diledikleri aracı seçebilecekleri oyunda aksiyon ve gerilim dolu anlar iç içe oyunculara sunuluyor.

Need For Speed Underground 2 Türkçe Yama İndir

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Need For Speed Underground 2 Türkçe yama sayesinde oyuncular yapımı Türkçe olarak oynayabilirler.