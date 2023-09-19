Football Club Management 2024 APK, akıllı cihazlarınızda oynayabileceğiniz ve birçok özelliği barındıran bir menajerlik oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir futbol menajerlik oyununda ne ararsanız içerisinde bulunan Football Club Management 2024 APK'da, istediğiniz bütün rollerde takımdaki konumunuzu belirleyebilirsiniz. Başkan, direktör, teknik adam veya menajer gibi pozisyonları seçebiliyorsunuz.

İlk olarak bir kulüp satın alıp, çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Yeni oyuncular transfer ederek, takımınızı oluşturabilir ve ligde üst sıraları hedefleyebilirsiniz. Ayrıca, Football Club Management içerisinde 23/24 sezonunun kadroları bulunuyor. Gerçek hayattan beğendiğiniz en güncel futbolcuyu takımınıza alabilir veya kiralayabilirsiniz.

Evet, oyuncuları ve teknik ekibi ayarladığınıza göre, artık antrenman sahanızı ve maçlarınızı oynayacağınız stadyumunuzu sezona hazırlayabilirsiniz. Bir futbol takımı için en önemli şeylerden biri; antrenman programıdır. Takımınızın tüm sorunlarını karşıladıysanız, antrenmanlara başlamalı ve yeni sezona iyi bir performansla girmelisiniz.

Football Club Management 2024 APK İndir

FCM 24 APK, içerisinde 14 lig ve toplamda 800'den fazla kulüp barındırıyor. Yani tek yapmanız gereken, sevdiğiniz bir futbol takımını aratmak olacaktır. Ayrıca, oyun içerisinde basına röportajlar verip takımınızın gidişatı hakında bilgi de vereceksiniz.

Birçok özelliği içerisinde bulunduran bu oyun, modellemeleri ve barındırdığı imkanları ile eğlenceli bir yapıya sahip. Eğer bu tür yönetim oyunlarından hoşlanıyorsanız Football Club Management 2024 APK indirerek, siz de akıllı cihazlarınızda adrenalini bol bir menajerlik deneyimi yaşayabilirsiniz.

Football Club Management 2024 Özellikleri