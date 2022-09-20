En iyi futbol menajerlik oyunları arasında yer alan Football Manager 2022 Mobile APK yeni mobil sürümü ve Türkçe dil desteği ile indirilebilir.

Erkan Calp - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Football Manager 2022 Mobile APK android telefonda oynayabileceğiniz en iyi futbol menajerlik oyunlarından biri. Türkçe dil desteğiyle gelen popüler futbol menajerlik oyununun yeni sezonu FM 22 APK yenilikleri arasında elden geçirilmiş iz sürme, yeni lig, yenilenen transfer görüşmeleri, medya anlatıları, yeni yüzler ve fazlası bulunuyor.

Kompakt, detaylardan ödün vermeyen FM 22 Mobile, zirveye ulaşmak için acele eden menajerler için anında yönetim düzeltmesi sağlıyor.

Football Manager 2022 Mobile (APK) İndir

Kariyerinize başladığınızda artık daha fazla ülke karşınıza çıkıyor ve daha büyük birinci sınıf oyuncu havuzu ve geleceğin yıldızları parmaklarınızın ucunda. Football Manager 2022 Mobile özellikleri;

Dünyanın önde gelen 25 futbol ülkesinden 60’tan fazla lig cebinizde. Kulübünüzde kontrolü ele alın ve zirveye giden yolda hızla ilerleyin.

Yeni keşif araçları, yeni nesil harika gençler ve dünya çapında süper yıldızlarla sözleşme imzalamanız için sizi daha önce hiç olmadığı kadar güçlendiriyor ve kupalar verebilecek bir kadroyu zahmetsizce bir araya getiriyor.

Dünyanın önde gelen oyun stillerinden ilham alan birçok taktik şablondan biriyle başlayın.

Maç günü gösterisinin tadını çıkarın ve dijital sığınakta yerinizi alarak aksiyonu takip edin ve vizyonunuzun hayata geçmesini izleyin.

Football Manager 2022 Mobile Özellikleri

Ufuklarınızı genişletin - Zirveye yolculuğunuza başlarken yeni potansiyeli açığa çıkarın ve dünyanın en büyük beş futbol ülkesinden birini seçin. Yeni ligin eklemesi ilk kez Afrika kıtasal yarışmalarına kapı aralıyor.

İz sürme revizyonu - İlk kez ısmarlama görevler oluşturma fırsatı sunan elden geçirilmiş keşif modülü ile işe alım sürecinizi güçlendirin. Gelişmiş arama seçeneklerinden, daha iyi keşif istihbaratından ve en önemli hedeflerinize yaklaşırken bilgilerin size sunulma şeklindeki iyileştirmelerden yararlanın.

Yenilenen transfer görüşmeleri - Transfer hedefleme sisteminin kapsamlı bir şekilde yeniden yazılmasının ardından en gerçekçi ve rekabetçi transfer pazarına hükmedin. Teklifinizin bazı kısımlarını pazarlık edilemez hale getirmek için yeni seçeneklerle kendi şartlarınıza göre anlaşmaları dikte edin. Oyuncularınız için birden fazla teklife yanıt verme yeteneği işe alımınızı daha önce hiç olmadığı gibi yönlendirmenizi sağlar.

Sezon hikayeleri - Her sezonun önemli anları, yepyeni medya anlatılarının eklenmesiyle artık daha fazla önem kazanıyor. İster sezona güçlü bir başlangıç yapmış olun, ister sakatlık kriziyle mücadele ediyor olun, gazeteciler hikayelerinde ve sorularında kulübünüzün mevcut konumuna göre daha güçlü temalar geliştiriyor.

Yeni genç yüzler - Serinin tarihinde ilk kez yeni oluşturulan oyuncular için yapay zeka vesikalıklarının eklenmesiyle harika gençler ve akademi ürünlerinize kişilik katın.

Diğer - Bir dizi daha iyileştirme ve geliştirme, FM Mobile 22’yi şimdiye kadarki en akıcı, en sürükleyici sürüm haline getiriyor. Daha geniş medya yorumu ve yanıtlar yelpazesi, yeniden tasarlanmış oyun kurulum akışı, yeni ana kontrol paneli, yenilenmiş oyuncu arama işlevi ve çok daha fazlasını fark edeceksiniz.