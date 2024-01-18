Football Master 2 APK, sıfırdan takım kurup diğer oyuncularla mücadele edebileceğiniz kapsamlı bir menajerlik oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Football Master 2 APK, mobil kullanıcılara adeta gerçekçi bir hava yansıtan menajerlik oyunudur. Bu oyunda, diğer menajerlik oyunlarında olduğu gibi bir takım kurmalıyız ve bu takımı yönetmeliyiz. Kendi takımınızı sıfırdan oluşturacağınız için oyuncularınızı çok iyi seçmeli, bütçenizi aşmamalı ve turnuvalarda üst sıralarda yarışacak bir takım inşa etmelisiniz.

1400'den fazla gerçek oyuncuyu içerisinde barındıran bu oyunda, her daim güncellenen bir yapıyla karşılaşacaksınız. Yeni sezon formaları, eklenen yeni oyuncular, istatistikler ve daha fazlasını tüm mobil oyunculara sunmaktadır.

Evet, takım kurma işiniz aslında yapabileceğiniz en zor işler arasında yer alıyor. Tabii bunun yanında çaylak olan oyuncuları bulup, takıma alıp ve aynı zamanda geliştirmeniz de kulüp için büyük bir yatırım katkısı sağlayacaktır. Oyuncuların eğitimi, egzersizleri, beceri antrenmanları ve takım antrenmanları da tamamen sizin elinizdedir. Yani şunu unutmayın; takımın arkasında ne kadar işle uğraşıyorsanız, takım içinde de bir o kadar işle uğraşacaksınız.

Football Master 2 APK İndir

Takımınızı kurduysanız artık resmi turnuvalara katılabilirsiniz. Diğer menajerlere karşı kozlarınızı paylaşmak istiyorsanız, maç içerisindeki kararlarınızı da doğru vermelisiniz. Oyun esnasında karşınıza çıkacak olan oyuncu sorunlarını analiz edip oyuncu değiştirmeli, oyuna müdahale etmeli ve belirli pozisyonları oynamalısınız. "Nedir bu pozisyonlar?" diyebilirsiniz. Oyun içerisindeki bazı atakları ve savunmaları siz yöneteceksiniz. Farklı farklı pozisyonlarda doğru kararları vererek, takımınıza gol attırabilir veya gol yemekten kurtarabilirsiniz.

Ayrıca bu oyunda arkadaşlarınızla da ittifaklar kurabiliyorsunuz. Beraber güçlerinizi birleştirerek diğer tüm menajerlere karşı galip gelin ve ödüller kazanın. Eğer siz de akıllı cihazlarınızda menajerlik keyfi yaşamak istiyorsanız, Football Master 2 APK'yı indirerek kendi takımınızı oluşturabilirsiniz.

Football Master 2 APK Özellikleri