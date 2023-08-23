Dünyanın bütün liglerinden efsanevi takımlar bulunduran FTS 2024 APK, oyunculara mobil cihazlarında futbol deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FTS 2024 APK, içerisinde birçok ligi ve takımı bulunduran bir mobil futbol oyunudur. Dünyanın en iyi liglerinden, en iyi takımları seçip sezona başlayabilirsiniz. Hızlı maçlar ve turnuva modları gibi, kıyasaya rekabetin olduğu modlarda futbol deneyimi yaşayabilirsiniz. Bunların haricinde; kariyer modunda yıldız oyuncunuzla birlikte bir yol çizebilirsiniz.

Gerçek hayattaki bilinen takımların neredeyse hepsi bulunuyor. Ve ayrıca, kendi takımınızı da oluşturabiliyorsunuz. Takımınızın ismini, logosunu, rengini, formanısı ve daha birçok şeyini belirleyebiliyorsunuz.

FTS 24 APK İndir

Tahmin edebileceğini üzere, grafik açısından beklentinizi tam olarak karşılamıyor. Lakin içerisindeki modların fazlalığı ile birlikte, bu açığı kapatıyor diyebilirsiz. Her ligden efsanevi takımlar bulunduran FTS 2024, Süper Ligi ekiplerinden ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türk takımlarını da içerisinde barındırıyor. Siz de mobil cihazınızda, hem futbol hem de menajerlik deneyimi yaşamak istiyorsanız, FTS 24 APK indirin ve birçok modu deneyimleyin.

FTS 2024 Özellikleri