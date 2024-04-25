Akıllı telefonlarınızda 80'li yıllara geri döneceğiniz Galaxy Attack APK, oyunculara arcade nişancı oyunu deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Galaxy Attack APK oyununda, uzay aracınızın kontrolünü ele geçirin ve sonsuz uzay macerasında galaksinizi koruyun. Galaxy Attack, size 1v1 veya 1v3 olmak üzere çok oyunculu modlar sunar. Bu sayede evrendeki en iyi ve deneyimli ekibi toplayarak ezici düşmanlarınıza karşı galaksinizi korursunuz.

Tablet, büyük ekranlı cihazlar için ekstra görüntü kalitesi ve gerçekçiliğiyle kendinizi bu uzay distopyasında bir kahraman gibi hissedeceksiniz. Galaxy Attack APK aynı zamanda da kademeli olarak artan zorluğuyla oyuncularına 200’den fazla seviye sunar. Aktif becerilerinizi ve strateji kurabilme yeteneğinizi kullanarak etkili savunmalar kurabilirsiniz.

Ekrana basılı tutarak uzay geminizi hareket ettirin ve can alıcı atışlarınızla kendinizi liderlik sıralamasında birinciliğe taşıyın. Sayısız silahlar arasında size uygun olanı seçin veya çeşitli geliştirme teknikleri kullanarak bölüm sonu canavarlarına etkili bir saldırı gerçekleştirin.

Galaxy Attack APK İndir

Retro tarzına ayak uyduran bu oyun, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade nişancı oyunudur. Klasik bir Galaga oyunu oynuyormuşçasına 80'li yıllara geri dönebilir ve yenilenmiş özellikleri sayesinde çağa ayak uydurabilirsiniz.

Yeni bir arcade nişancı oyunu olan Galaxy Attack APK'yı indirin ve siz de uzay savaşlarının keyfini çıkarın.

Galaxy Attack: Nişancı Oyunu Özellikleri