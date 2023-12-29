Garten of Banban 6 APK'da, tek tabanca olarak yerin altındaki gizemi çözün ve kayıp olan çocuğu bulun.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Garten of Banban 6 APK, yenilenmiş görevleri ve zorlu bulmacalarıyla tekrardan karşımıza çıkıyor. Neredeyse tüm Garten of Banban oyunlarındaki hikayeyle benzer olan bu oyunda, tekrardan yerin altındaki gerçeği ortaya çıkarmak kayıp çocuğu bulmak için yola çıkıyoruz. Önceki oyundan sonra, daha cesaret gerektiren yerlere girecek ve Banban okulunun gizemini ortaya çıkaracaksınız.

Akıllı cihazlarınızda oynayabileceğiniz bu oyun, eğlenerek hikayesini bitirebileceğiniz türdendir. Her ne kadar grafiksel açıdan çok da iyi gözükmese de, oynanışı ve içerisindeki aksiyonu oyuncuların beğenisini kazanmış durunda.

Garten of Banban 6'da, önceki oyun gibi artık yeni arkadaşlar edinemiyorsunuz. Eski oyunu oynamamış kullanıcılar içi biraz değinecek olursak; hikaye esnasında karşınıza çıkabilecek yeni arkadaşlar bulunuyordu ve onlarla işbirliği yapabiliyorduk. Banban 6 ile birlikte artık tek tabanca olarak gizemleri çözeceksiniz.

Garten of Banban 6 APK İndir

Türkçe dahil birçok dili içerisinde barındıran Garten of Banban 6 APK'yı indirin ve yerin altındaki unutulmuş gizemleri açığa çıkarın. Her köşeden bir anda fırlayabilecek olan düşmanlara karşı dikkatli olun ve kayıp çoçuğu bulun.

Garten of Banban 6 APK Özellikleri