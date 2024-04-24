Metinlerinizi görselliğe dönüştürebileceğiniz Gencraft APK, yapay zeka destekli bir fotoğraf ve kısa video oluşturucu uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yapay zekanın gücü gün geçtikçe artmaya ve farklı alanlara ulaşmaya devam ediyor. Neredeyse her şeyi yapabildiğiniz AI uygulamalarına ayrı bir hava katan Gencraft APK, yazdığınız kelimeleri resim ve videolara dönüştürebiliyor. Aklınızdan ne geçiyorsa sadece yazmanız yeterli olacaktır.

Tek yapmanız gereken aklınızdakini metinlere dökmek, uygulamadaki stillerden birini seçmek ve yüksek çözünürlüklü görüntülerin oluşmasını izlemektir. Ardından yaratıcı tasarımları indirebilir ve insanlarla paylaşabilirsiniz.

Güneşin önündeki kadın, uyuyan bir kedi veya uzaylıların istila ettiği bir dünya... aklınıza ne geliyorsa metne dökün ve Gencraft'ın saniyeler içinde oluşturmasını izleyin. 25'den fazla stil seçeneğiyle birlikte görüntünüze 3D, gerçekçi, anime, kozmik veya Cyberpunk görünümü kazandırabilirsiniz.

Gencraft - AI Art Generator APK İndir

Gencraft'ı kullanmak ve görseller oluşturmak oldukça basittir. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilir ve tek işi yapay zekaya yaptırabilirsiniz. İstediğiniz bir metni yazdıktan sonra önünüze onlarca farklı örnek gelecektir. Bunların arasından seçimlerinizi istediğiniz gibi yapabilir ve yüksek çözünürlükteki fotoğraflarınıza ulaşabilirsiniz.

Gencraft - AI Art Generator, içerisinde İngilizce alt yapısını daha iyi barındırdığı için Türkçe olarak yazdığınız metinleri doğru orantılı şekilde algılayamayabilir. Bunun önüne geçmek için yazılarınızı İngilizce yazabilir ve daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Siz de Gencraft APK indirin ve aklınızdakileri yapay zekayı kullanarak görselliğe dökün!

Gencraft - AI Art Generator Uygulamsı Özellikleri