kapsamlı özelliklere sahip olan 3D Modelleme APK, 3D modeller ve çizimler yapabileceğiniz bir tasarım uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir 3D tasarım ve modelleme uygulaması arıyorsanız, 3D Modelleme APK tam da size göre bir tasarım uygulamasıdır. Uygulama içerisinde 3D modellemeler, animasyonlar ve çeşitli dekorasyonlar yapabilirsiniz. Kısacası istediğiniz her şeyi hareket halindeyken bile modelleyebileceğiniz 3D Modelleme APK'da, motor, oyun karakteri, ev, ağaç ve aklınıza gelebilecek her şeyi tasarlayabilirsiniz.

Her model için çizim yapmanıza imkan tanıyan bu uygulama, kullanıcılara eskiz ve kroki çizmek için de tonlarca içerik sunuyor. Kalem veya tablet gerektirmeden basit bir şekilde işlerinizi yapabilir ve her türlü yapıyı ekleyebilirsiniz.

3D Modelleme uygulamasının kullanıcılara sunduğu en büyük özelliklerden biri ise, nesneleri veya kamerayı animasyonlar kullanarak hareket ettirebilmenizdir. Tüm bunların yanı sıra döndürebilir, ölçeklendirebilir ve bol miktarda hareket özelliği sağlayabilirsiniz.

3D Modelleme APK İndir

Modelleme ve çizim bakımından her işi yapabilirsiniz. İşlemleri yaparken uygulamanın kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hem hızlı bir iş akışı sağlarsınız hem de içeriklerinizi en iyi şekilde dışa aktarırsınız.

Eğer siz de telefonunuzda kullanabileceğiniz bir Modelleme uygulaması arıyorsanız, 3D Modelleme APK'yı indirin ve çeşitli kategorilerde tasarım işlemlerinizi gerçekleştirin.

3D Modelleme: çizim uygulaması Özellikleri