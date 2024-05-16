Atmosferik bir bulmaca-platform oyunu olan Gift, gemiden kaçmaya çalışan yaşlı bir adamı konu alıyor.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Toydium ve Million Edge iş birliğiyle geliştirilen Gift, atmosferik bir hikaye odaklı deneyimi oyuncular sunuyor. Aslında Little Nightmares benzeri olarak tanımlayabileceğimiz bu oyun, gemiden kaçmaya çalışan yaşlı bir karakteri konu alıyor. Batmakta olan bu gemiden kaçmak için platformları geçin, bulmacaları çözün ve karşınıza çıkan zorlukları atlatın.

Gittikçe dağılmakta ve batmakta olan bu gemi, farklı türden parkurları da beraberinde getirmiştir. Tırmanmak ve gemiden kaçmak sizin elinizde. Yol boyunca karşınıza çıkan bulmacalar, eğlence ve zorluk derecesini mükemmel bir şekilde kotarmıştır. Oyuncular, bir yandan zorluk yaşarken diğer yandan ise bu zorluğu sıkıcı olmayan bir deneyimle pekiştirecek.

Gift İndir

Yaşlı karakteriniz, bir yerden bir yere zıplama konusunda çok iyidir. Bu tür karakter özelliklerini kullanarak kendinize bir kaçış yolu oluşturmalısınız. Dinamik parkurlar, tahmin edebileceğiniz gibi su içerisinde bulunduğu için bazen hareket edebilir. Su seviyesine ve sertliğine bağlı olarak hareket eden parkurları aşarak, yaşlı adamı sudan uzak tutabilirsiniz.

Siz de atmosferik bir bulmaca-platform deneyimi yaşamak istiyorsanız, Gift indirin ve gemiden bulmacaları çözerek kaçın!

Gift Sistem Gereksinimleri