Oyunculara sıradışı bir deneyim sunan Goal Battle APK, en iyi çevrimiçi mobil futbol oyunları arasında yer alıyor.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Özel güçlere sahip olan futbolcularla oynadığınız Goal Battle APK, Android cihazlar için geliştirilen bir futbol oyunudur. Oyuncuların sıkıcı futbol kurallarından kurtulduğu ve eşsiz PvP maçlarının heyecanına kapıldığı bu oyunda, hayalinizdeki takımı kurun ve dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele edin.

Farklı tarzdaki karakterler ile takım kurun, karakterlerinize kostüm giydirin ve süper güçlerini kullanın. Yıldırım hızında koşulardan sert şutlara kadar, çeşitli yetenekleri stratejik olarak kullanmalısınız.

Karakterlerinizi ve takımınızı özelleştirmenin yanı sıra stadyumunuzu değiştirebilir ve farklı arenaların kilidini açabilirsiniz. Her biri kendi özgün görselliğine sahip olan arenaları keşfedin ve benzersiz ortamlarda futbol deneyimi yaşayın.

Goal Battle APK İndir

Goal Battle APK, kendi içerisinde küresel bir liderlik tablosuna sahiptir. Liderlik tablosunun en üstüne yerleşmek istiyorsanız, tüm rakiplerinizi alt edin ve daha fazla galibiyet sayısına ulaşın. Küresel zaferlerin yanı sıra yerel liderlik tablosunda da kadronuzu en yükseklere taşıyabilirsiniz.

Kolay kontroller sayesinde hemen ustalaşabilir, mükemmel hareketleri kolay bir şekilde gerçekleştirebilir ve müthiş golleri zahmetsizce atabilirsiniz.

Eğer siz de sıradışı bir futbol deneyimi yaşamak istiyorsanız, Goal Battle APK indirin ve süper güçlere sahip olan bir futbolcu kadrosunu yönetin!