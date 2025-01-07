GönüldenSevenler APK, ciddi ilişki ve islami evlilik düşünen kullanıcılar için tasarlanan bir arkadaşlık uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android için arkadaşlık uygulamaları arasında yer alan GönüldenSevenler APK, uygulamayı kullanan diğer kullanıcılarla eşleşebileceğiniz bir flört uygulamasıdır. Benzer türdeki uygulamalara yakın bir arayüzle dizayn edilen GönüldenSevenler Evlilik uygulaması, ciddi evlilik düşünen insanları bünyesine davet ediyor.

Hem ciddi ilişki hem de islami evlilik konusunda ön plana çıkan uygulama, sade ve basit bir tasarıma sahiptir. Kullanıcılar kolaylıkla profillerini oluşturabilir ve yakınındaki profilleri görüntülemeye başlayabilir.

Profilinizi oluştururken kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle karşılaşacaksınız. Neredeyse tüm hobilerinizi ve özelliklerinizi belirterek, karşınıza da uyumlu kişilerin gelmesini sağlayabilirsiniz. Eşleşirken yaş aralığını seçebilir, şehir belirtebilir ve istediğiniz özellikleri belirtebilirsiniz.

GönüldenSevenler APK İndir

GönüldenSevenler APK uygulamasında, sevdiğiniz profilleri beğenebilir ve hediyeler gönderebilirsiniz. Karşınızdaki kişiyle mesajlaşmak için eşleşmelisiniz. Lakin eşleşmeden sohbet oluşturmak için hediye gönderebilirsiniz.

Kullanıcılarla mesajlaşırken ister metin, isterseniz de sesli olarak sohbet edebilirsiniz. Flörtünüzü daha iyi tanımak için sorular sorabilir ve belirtmediği özellikler hakkında konuşabilirsiniz.

Ciddi ilişki ve islami evlilik isteyen kullanıcılar için tasarlanan GönüldenSevenler APK'yı indirin ve siz de aradığınız ruh eşini rahatlıkla bulun!