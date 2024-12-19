Granny: Escape Together
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 4.88 GB
- Üretici CreepyToad
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Granny: Escape Together, atmosferiyle birlikte oyunculara oldukça korkutucu anlar yaşatan bir hayatta kalma korku oyunudur.
Kimi zaman korkutucu, kimi zaman ise absürt bir şekilde karşımıza çıkan büyükanne, kapana kısıldığınız evde sizi aramaktadır. Granny: Escape Together oyununda, evden kaçmak ve hayatta kalmak için büyükanneye yakalanmadan bulmacaları çözmelisiniz.
Gözünüzü korkutucu bir evde açtınız. Buradan kaçmak ve bulmacaları çözmek sizin elinizde. İster arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza bu maceraya atılın ve görevleri tamamlamaya çalışın.
Oyunu tamamlamak için 3 adet kaçış yolundan birini tamamlamalısınız. Garajdaki eski arabayı tamir edebilir, ön kapının kilidini açabilir veya yeraltı geçidini kullanabilirsiniz.
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Granny: Escape Together'da tek tehlikeniz büyükanne değildir. Evin altında bulunan bir diğer tehlikeye karşı dikkatli olun ve sizi yakalamaya çalışan varlıklardan saklanarak kurtulun. Dolaplara, kapıların arkasına ve saklanabildiğiniz her yere saklanmalısınız.
Yeni başlayan veya zorlanan oyuncular için oyunun pratik modu bulunmaktadır. Bu modda yaratıkların varlığı olmadan evde gezinebilir ve sadece bulmacalara odaklanabilirsiniz.
Siz de Granny: Escape Together indirin ve korkutucu evdeki tüm zorluklara karşı arkadaşlarınızla birlikte mücadele verin!
Granny: Escape Together Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 - 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: 4 GB VRAM'li AMD Radeon RX 470 ／ 4 GB VRAM'li NVIDIA GeForce GTX 960
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan