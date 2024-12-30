Grimdark Survivors
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 200 MB
- Üretici Hityara games
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Düşman ordularına karşı savaşacağınız Grimdark Survivors, oyunculara farklı hayatta kalma roguelite modları sunmaktadır.
Grimdark Survivors, sonu gelmeyen canavar sürüsünü alt etmeye çalıştığınız bir aksiyon roguelite oyunudur. Bu hayatta kalma serüveninizde karşınıza çıkan düşmanları öldürün ve seviye atlayın. Her seviyede karşınıza daha zorlu düşman sürüleri çıkacaktır. Bu nedenle karakterinizi geliştirmeli ve silahlarınızı güçlendirmelisiniz.
Kapsamlı silah özelleştirmeleri sayesinde çeşitli yükseltmeler arasında seçim yapabilir ve drone gibi farklı araçlardan yardım alabilirsiniz.
Farklı kombinasyonlara ve yeteneklere sahip olan karakterler arasından seçim yapabilirsiniz. Yakın, uzak ve ikisini birden içerisinde barındıran karakterler, savaş mekaniği açısından oldukça kapsamlıdır.
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Tek başınıza oynamanın yanı sıra arkadaşlarınızla birlikte düşman ordularına karşı savaşabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Grimdark Survivors, MOBA deneyimi yaşayabileceğiniz eğlenceli modları da oyunculara sunuyor.
Diğer oyunculara karşı oynayabileceğiniz bu PvP modunda, rakiplerinize karşı takımınızla birlikte savaşabilirsiniz.
Siz de Grimdark Survivors indirin ve mod açısından yüksek çeşitliliğe sahip olan aksiyon roguelite deneyimi yaşayın!
Grimdark Survivors Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Çift Çekirdek+
- Bellek: 1GB RAM
- Depolama: 200 MB kullanılabilir alan