Düşman ordularına karşı savaşacağınız Grimdark Survivors, oyunculara farklı hayatta kalma roguelite modları sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Grimdark Survivors, sonu gelmeyen canavar sürüsünü alt etmeye çalıştığınız bir aksiyon roguelite oyunudur. Bu hayatta kalma serüveninizde karşınıza çıkan düşmanları öldürün ve seviye atlayın. Her seviyede karşınıza daha zorlu düşman sürüleri çıkacaktır. Bu nedenle karakterinizi geliştirmeli ve silahlarınızı güçlendirmelisiniz.

Kapsamlı silah özelleştirmeleri sayesinde çeşitli yükseltmeler arasında seçim yapabilir ve drone gibi farklı araçlardan yardım alabilirsiniz.

Farklı kombinasyonlara ve yeteneklere sahip olan karakterler arasından seçim yapabilirsiniz. Yakın, uzak ve ikisini birden içerisinde barındıran karakterler, savaş mekaniği açısından oldukça kapsamlıdır.

Grimdark Survivors İndir

Tek başınıza oynamanın yanı sıra arkadaşlarınızla birlikte düşman ordularına karşı savaşabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Grimdark Survivors, MOBA deneyimi yaşayabileceğiniz eğlenceli modları da oyunculara sunuyor.

Diğer oyunculara karşı oynayabileceğiniz bu PvP modunda, rakiplerinize karşı takımınızla birlikte savaşabilirsiniz.

Siz de Grimdark Survivors indirin ve mod açısından yüksek çeşitliliğe sahip olan aksiyon roguelite deneyimi yaşayın!

Grimdark Survivors Sistem Gereksinimleri