HELLBREAK, üst düzey 3D grafiklere ev sahipliği yapan bir aksiyon roguelike oyunudur.

Berkcan Aktürk - 14 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Double Barrel Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan HELLBREAK, cehennemde geçen bir aksiyon roguelike oyunudur. Roguelike oyunları neredeyse her zaman 2D bir şekilde görmekteyiz. Lakin 3D olarak karşımıza çıkan HELLBREAK, hızlı tempolu bir FPS deneyimi yaşatmaktadır.

Arena içerisinde size yaklaşmaya çalışan düşman ordularını öldürün ve seviyeleri geçmeye çalışın. Her türlü farklı silahla çatışabilir ve kendi tarzınıza göre ekipmanlarınızı seçebilirsiniz. İster pompalı, isterseniz de otomatik silahları kullanarak düşmanları öldürün.

Oyun boyunca birçok maceraya atılacaksınız. Bu zorlu savaşların üstesinde gelmek için ekipmanlarınızı gelişmiş tutmalı ve oyun aralarında karşınıza çıkan yetenek geliştirmelerini doğru seçmelisiniz. Belirli zamanlarda oyuncuya sunulan 3 adet yetenek gelişmesi bulunmaktadır. İçinden en iyi bulduğunuz yeteneği karakterinize ekleyebilirsiniz.

HELLBREAK İndir

Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan HELLBREAK, Steam sayfasında halihazırda demo sürümünü barındırmaktadır. Ücretsiz bir şekilde oyunu deneyimleyebilir ve çıkış yapmadan aklınızda bir fikir oluşturabilirsiniz.

Siz de HELLBREAK indirin ve aksiyon roguelike türünü harika 3D grafikler sayesinde deneyimleyin!

HELLBREAK Sistem Gereksinimleri