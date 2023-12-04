Oyuncular tarafından çokça beğenilen Hitman serisi, yeni oyunu olan Hitman: Blood Money - Reprisal ile birlikte mobil platformlarda karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gizlilik ve aksiyon klasiklerini içerisinde barındıran Hitman: Blood Money - Reprisal, akıllı cihazlarınızda keyifli bir deneyim sunuyor. Eğer Hitman oyunlarını seviyorsanız, hem içerisindeki gizli görevlerden hem de özelleştirilebilir oyun mekaniklerinden hoşlanacaksınız.

Ajan 47 olarak görevlerinize başlıyorsunuz. Rakip şirketiniz olan The Franchise'ın gizli işlerini ortadan kaldırmak için gizli görevlere atılın, düşmanları öldürün ve fark edilmeden kaçın. Çeşitli silahlar kullanarak, bölgelere göre farklı silahlar kullanın. Eğer gizliliğinizi daha da yukarıya çekmek istiyorsanız, öldürmek istediğiniz düşmanlara trajik kazalar yaratarak diğer düşmanları manipüle edebilirsiniz.

Hitman: Blood Money - Reprisal İndir

Profesyonel bir suikastçi gibi hissedebileceğiniz Hitman: Blood Money - Reprisal'ı indirerek, siz de akıllı telefonlarınızda aksiyon deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca oyunda bulunan dokunmatik ekran kontrollerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Tek yapmanız gerek kontrol sekmesine girerek ayarlarınızı özelleştirin ve rahat kontrollere erişin.

Hitman: Blood Money - Reprisal, Hitman serisinin en son oyunlarından ilham almıştır. Ayrıntılı bir mini harita, Instinct modu ve daha birçok özelliğiyle birlikte Hitman severlerin karşısına çıkıyor. Oyunda tekrar tekrar oynayabilirsiniz. İçerisinde bulunan görevleri birden fazla oynayabilir ve her oynadığınızda en iyi sonuçları elde etmek için mücadele edebilirsiniz.