Hitwicket Cricket Game 2024 APK, mobil cihazlarınızda aksiyon dolu anlar yaşayacağınız bir kriket oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kriket severler için eğlenceli karşılaşmalara ev sahipliği yapan Hitwicket Cricket Game 2024 APK'da, antrenör veya kaptan olarak oynayabilirsiniz. Aslında gerçek bir oynayışın yanı sıra bulmaca tarzında bir oynanışa sahiptir. Stratejinizin ve seçimlerinizin ne kadar önemli olduğunu ekrana her dokunuşunuzda hissedeceksiniz.

İlgi çekici arayüz ve görselliğin yanı sıra basit kontrollere sahip olan Hitwicket Cricket Game 2024 APK'da, şampiyonlarınızı eğitin, süperstarları takımınıza katın ve çok oyunculu karşılaşmalarda mücadele edin.

Mobil kriket oyunu olan Hitwicket Cricket Game 2024, kariyer modu ve tek maçlık karşılaşmaları içerisinde barındırmaktadır. Kriket ligi modunda oynayabilir, çok oyunculu PvP maçlara katılabilir ve günlük görevleri tamamlayabilirsiniz.

Hitwicket Cricket Game 2024 APK İndir

İnanılmaz süper güçler, oyununuza unutulmaz anlar yaşatmaktadır. Smash Hex ve Boomerang gibi özellikleri kullanarak süper güçleri serbest bırakabilirsiniz.

Hindistan, İngiltere, Avustralya ve daha birçok ülkenin takımlarını zafere götürebilirsiniz. Siz de bir kriket hayranıysanız, Hitwicket Cricket Game 2024 APK indirin ve en üst düzey spor aksiyonunu deneyimleyin.