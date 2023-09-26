CS:GO maçlarını ve haberlerini güncel bir şekilde takip edebildiğiniz HLTV, kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

HLTV, en son CS:GO haberlerini ve maç sonuçlarını alabileceğiniz bir uygulamadır. Counter-Strike maçlarının skorlarını takip edebildiğiniz bu uygulamada, tuttuğunuz takımları favorilerinize ekleyerek gelecek maçlarından haberdar olabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra, maçları Live sekmesinden canlı izleyebilir ve istediğiniz CS:GO maçı hakkında yorum yapabilirsiniz.

Kullanıcılar için bir forum desteği de sunan HLTV, espor severler için de harika bir seçenek haline gelmiş durumda. Eğer bir CS:GO hayranıysanız, bu uygulamayı kesinlikle indirmeniz gerekmektedir. Gelecek turnuvalardan, istatistiklerden ve gün içinde oynanmış tüm maçlardan haberdar olabilirsiniz.

HLTV İndir

Dünya yıldızı takımların istatistiklerini takip edin ve gelecek maçlarından haberdar olun. Ayrıca İçerisindeki Rank sekmesinden, takımların sıralamalarını da takip edebilirsiniz. G2, FURIA, Eternal Fire, NAVI ve Faze gibi daha birçok takımın transfer haberlerini inceleyerek, en güvenilir bilgiye ulaşın. Siz de HLTV indirerek, CS:GO'daki en güncel maçlara ve haberlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Takımların turnuvalarda çekildiği fotoğraflara "Galeri" sekmesinden bakabilirsiniz.

HLTV Özellikleri