Holy Shoot, hızlı tempolu oynanışa sahip olan bir roguelike FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 27 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hızlı tempolu bir FPS oyunu olan Holy Shoot, oyunculara yüksek dozda aksiyon deneyimi sunmaktadır. Kahramanınızı seçin, gitgide geliştirin ve zorlu düşman dalgalarına karşı mücadele verin. Bolca kaosu içerisinde barındıran bu oyun, her seviyesinde yeni bir yapı sunmaktadır.

Farklı karakterlerin kilidini açmak istiyorsanız, bölümleri başarı ile bitirmelisiniz. Holy Shoot, oyunculara ara görevlerin yanı sıra heyecanlı boss savaşları da sunmaktadır. Yedi boss savaşının her birinde farklı bir deneyim yaşayacak ve karşınızdaki zorlu düşmanın yeteneklerine hakim olmanız gerekecektir.

Pompalı tüfekler, taramalılar, tabancalar ve daha birçok özel silahla birlikte düşmanlarınızı alt edebilirsiniz.

Holy Shoot İndir

Hem hızlı tempolu bir aksiyon hem de mükemmel görsellik sunan Holy Shoot, elle çizilen bölümleriyle adeta bir çizgi roman havasındadır. Neredeyse çoğu mekan ve modellemeler elle çizilmiştir. Bu görsel yapı, oyuna daha eğlenceli bir yapı katmış diyebiliriz.

Siz de Holy Shoot indirin her bölümde yeni düşman dalgalarını alt etmeye çalışın!

Holy Shoot Sistem Gereksinimleri