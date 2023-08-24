Sihirle karışık bir FPS deneyimi yaşatan Immortals of Aveum, ilgi çekici hikayesiyle birlikte oyuncularla buluştu.

Berkcan Aktürk - 52 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

22 Ağustos tarihinde Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen Immortals of Aveum, yayınlanan ilgi çekici fragmanlarının ardından oyuncularla buluştu. Büyülü bir dünyaya ev sahipliği yapan bu oyunda, alışılmış birinci şahıs nişancı oyunlarının dışına çıkıyorsunuz.

Oyunun hikayesine gelecek olursak; oyun ana karakterimiz olan Jak'in üzerine kurulu. Kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak adına hırsızlık yapan Jak, yeni edindiği arkadaşı ile birlikte hırsızlığa devam ediyor. Hikayenin devamında kendisine eşlik eden luna isimli karakterimiz, kalan hikayenin büyük bir kısmında da Jak ile beraber hareket ediyor.

Oyunun ilerleyen dakikalarında tanıştığımız yeni Immortal'lar ile beraber güçlerimizi birleştirerek, Aveum'u kurtarmaya çalışıyoruz. Zendara, Kirkan, Devyn gibi Immortal'larla hikayenin ilk safhalarında tanışıyoruz. Her Immortal'ın kendine özgü yeteneği ve yapısı olsa da, her şey sizde bitiyor.

Yaklaşık 10 saatten fazla süren Immortals of Aveum'un hikayesi, bu denli büyük diyebileceğimiz oyunlara kıyasla biraz kısa olmuş diyebiliriz. Evet, oyunun hikayesini az da olsa anlattığımıza göre, artık oynanışa ve daha aksiyonlu kısımlara geçebiliriz.

Immortals of Aveum İndir

Öncelikle, içerisinde bulunduğumuz Aveum'u kurtarmak adına yola çıktığımızı söylemiştik. Ana karakterimiz jak ile birlikte, hem FPS deneyimi yaşayacak hem de ölümcül büyülerin kilidini açacaksınız. Sihir güçlerinizi geliştirip, üç sihir gücünde ustalaşın. 30 civarında büyü ve toplamda 80 adet yeteneğin kilidini açıp geliştirin. Bu yeteneklerle akıllıca saldırılar ve tam zamanında yapılmış savunmalara imza atın.

FPS yeteneklerinizden çok, sihir mekaniğine alışmanız biraz zaman alabilir. Yeteneklerinizde ustalaşıp, hızlı, akıcı ve tam zamanında saldırılar yapın. Zorlu düşmanlarla savaşacağınız Immortals of Aveum'u indirip, Aveum'un geleceğini kurtarabilirsiniz.

Oyun, bağımsız AAA oyunları üreten Ascendant Studios tarafından geliştirildi. Fragmanlardan ve oyunun sistem gereksinimlerinden de tahmin edebileceğiniz gibi, oyun üst seviye grafiklere sahip. Düşük ve orta seviyeli sistemlerde çalışması çok zor olan Immortals of Aveum'u deneyimlemek için, performanslı bir sisteme sahip olmanız gerekiyor.

Immortals of Aveum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X Bellek: 16(Dual-channel) GB RAM

16(Dual-channel) GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 GB) / Radeon RX 5700XT (8GB)

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 GB) / Radeon RX 5700XT (8GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 110 GB kullanılabilir alan

110 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Bu özellikler oyunun 1080p/60fps'de oynanmasına imkan tanıyor.