Immortals of Aveum
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 11000.00 MB
- Üretici Electronic Arts
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Sihirle karışık bir FPS deneyimi yaşatan Immortals of Aveum, ilgi çekici hikayesiyle birlikte oyuncularla buluştu.
22 Ağustos tarihinde Electronic Arts tarafından piyasaya sürülen Immortals of Aveum, yayınlanan ilgi çekici fragmanlarının ardından oyuncularla buluştu. Büyülü bir dünyaya ev sahipliği yapan bu oyunda, alışılmış birinci şahıs nişancı oyunlarının dışına çıkıyorsunuz.
Oyunun hikayesine gelecek olursak; oyun ana karakterimiz olan Jak'in üzerine kurulu. Kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak adına hırsızlık yapan Jak, yeni edindiği arkadaşı ile birlikte hırsızlığa devam ediyor. Hikayenin devamında kendisine eşlik eden luna isimli karakterimiz, kalan hikayenin büyük bir kısmında da Jak ile beraber hareket ediyor.
Oyunun ilerleyen dakikalarında tanıştığımız yeni Immortal'lar ile beraber güçlerimizi birleştirerek, Aveum'u kurtarmaya çalışıyoruz. Zendara, Kirkan, Devyn gibi Immortal'larla hikayenin ilk safhalarında tanışıyoruz. Her Immortal'ın kendine özgü yeteneği ve yapısı olsa da, her şey sizde bitiyor.
Yaklaşık 10 saatten fazla süren Immortals of Aveum'un hikayesi, bu denli büyük diyebileceğimiz oyunlara kıyasla biraz kısa olmuş diyebiliriz. Evet, oyunun hikayesini az da olsa anlattığımıza göre, artık oynanışa ve daha aksiyonlu kısımlara geçebiliriz.
Immortals of Aveum İndir
Öncelikle, içerisinde bulunduğumuz Aveum'u kurtarmak adına yola çıktığımızı söylemiştik. Ana karakterimiz jak ile birlikte, hem FPS deneyimi yaşayacak hem de ölümcül büyülerin kilidini açacaksınız. Sihir güçlerinizi geliştirip, üç sihir gücünde ustalaşın. 30 civarında büyü ve toplamda 80 adet yeteneğin kilidini açıp geliştirin. Bu yeteneklerle akıllıca saldırılar ve tam zamanında yapılmış savunmalara imza atın.
Immortals of Aveum Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Immortals of Aveum sistem gereksinimleri, yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyunu oynamak isteyen oyuncular için oldukça önemlidir çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimleri karşılamıyorsa kasma sorunuyla karşı karşıya kalınır.
FPS yeteneklerinizden çok, sihir mekaniğine alışmanız biraz zaman alabilir. Yeteneklerinizde ustalaşıp, hızlı, akıcı ve tam zamanında saldırılar yapın. Zorlu düşmanlarla savaşacağınız Immortals of Aveum'u indirip, Aveum'un geleceğini kurtarabilirsiniz.
Oyun, bağımsız AAA oyunları üreten Ascendant Studios tarafından geliştirildi. Fragmanlardan ve oyunun sistem gereksinimlerinden de tahmin edebileceğiniz gibi, oyun üst seviye grafiklere sahip. Düşük ve orta seviyeli sistemlerde çalışması çok zor olan Immortals of Aveum'u deneyimlemek için, performanslı bir sisteme sahip olmanız gerekiyor.
Immortals of Aveum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X
- Bellek: 16(Dual-channel) GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 GB) / Radeon RX 5700XT (8GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 110 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Bu özellikler oyunun 1080p/60fps'de oynanmasına imkan tanıyor.
Zengin yetenek yapısı
Grafikler
Mekanikler
Hikayesi bu denli bir oyuna göre kısa