Indoor Futsal APK, 3D grafikleri ve basit kontrolleri içerisinde barındıran bir Android futbol oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android futbol oyunları arasında yer alan Indoor Futsal APK, oyunculara farklı tarzda bir futbol deneyimi yaşatmaktadır. Halihazırda piyasada bulunan futbol oyunlarının yanı sıra Indoor Futsal APK: Football Games APK'da, iç mekanda gerçekleşen futsal karşılaşmalarında mücadele edeceksiniz.

Çimlerin üzerinde top koşturmanın aksine parkenin üzerine çıkın, liglere katılın ve hızlı maçlarda eğlenceli anlar yaşayın.

Beş oyuncudan oluşan futsal takımınızı kurun ve kendinizi futbol efsanelerinin arasında sıralayın. Basit kontroller ve 3D grafiklerde kapalı futbol sahasının heyecanını yaşayabilirsiniz. Kontrol ve görsellik açısından hiçbir sorun yaşamayacak ve kendinizi sadece müsabakalara odaklayacaksınız.

Indoor Futsal APK İndir

Gerçekçi futbol deneyimini oyunculara sunan Indoor Futsal APK, yıldız futbolcunuzu özelleştirmenize de olanak tanımaktadır. Maçları kazanın, ödüllerin sahibi olun ve karakterinizi gitgide geliştirin.

3 farklı oyun modunu içerisinde barındıran Indoor Futsal, dostluk maçı ve kariyer modunun yanı sıra ayrı olarak şut çekme modunu da oyunculara sunuyor. Dostluk maçında çevrimdışı müsabakalara katılabilir ve takımınızı sahada yönetebilirsiniz.

Normal maçlardaki heyecanı ve eğlenceyi aynı şekilde alabileceğiniz şut modu, oyunculara pozisyonlar sunar ve son bitiriş vuruşunu oyunculara bırakır.

Siz de Indoor Futsal APK indirin ve iç mekanda eğlenceli bir futsal deneyimi yaşayın!