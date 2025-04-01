Sanal paintball deneyimi sunan Infinite Tournament Paintball, 10'a 10 çevrimiçi müsabakaları oyunculara sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Infinite Tournament Paintball, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz gerçekçi bir paintball simülasyon oyunudur. Bu oyun, oyunculara turnuva tarzı paintball maçları yapma fırsatı vererek, gerçek hayatta yaptığınız paintball maçlarını sanal ortama taşıyor. Farklı haritalara ev sahipliği yapan oyun, 10’a 10 takım karşılaşmalarına kadar genişleyebilen dinamik maçlar sunuyor.

Oyunculara paintball turnuvalarına katılma ve takım arkadaşlarıyla birlikte mücadele etme imkanı sunan Infinite Tournament Paintball, gerçekçi silah kullanımı, takımların stratejik hareketleri ve parkurların tasarımı ile ön plana çıkıyor.

Oyun, paintball tutkunları için adeta bir sanal rekabet alanı yaratmaktadır. 10.5 ramping hızıyla ayarlanmış işaretleyiciler (paintball tabancaları), hızlı ve aksiyon dolu oyunları mümkün kılıyor.

Infinite Tournament Paintball İndir

Tüm bunların yanı sıra oyunculara tek oyunculu modda antrenman yapma ya da çevrimiçi çok oyunculu maçlara katılma şansı sunuluyor. Sadece savaşmak değil, takım oyununu ve koordinasyonu ön planda tutarak, oyuncuların takım arkadaşlarıyla kendi stratejilerini oluşturmasına olanak tanıyor.

Siz de Infinite Tournament Paintball indirin ve arkadaşlarınızla birlikte online paintball maçlarında mücadele edin!

Infinite Tournament Paintball Sistem Gereksinimleri