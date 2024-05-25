Instruments of Destruction, kendi araçlarınızı inşa edip etrafınızdaki tüm yapıları yıkabildiğiniz bir yıkım oyunudur.

Berkcan Aktürk - 23 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çeşitli taşıtları kullanıp etrafınızdaki yapıları yıkabildiğiniz Instruments of Destruction, fizik tabanlı yıkım oyunları arasında yer alıyor. Stres atmak ve tapıları devirmek isteyen oyuncular, gelişmiş fizik sayesinde tüm ihtiyaçlarını giderebilirler. Aslında bu tarz stres atma oyunları piyasada oldukça fazla mevcuttur.

Araba çarpma, kaza ve çeşitli simülasyonlar, oyuncuların "işte tam da buna ihtiyacım vardı" sözünün karşılığı olmayı başardılar. Radiangames tarafından geliştirilen bu oyunda, istediğiniz her parçayı yıkabilirsiniz.

Geniş taşıt yelpazesi, onlarca görev ve yıkım sistemi sayesinde eğlenceyi en üst seviyelere kadar çıkarabilirsiniz. Oyundaki görevlerde, her yapıyı yıkmalı ve en yüksek skoru yapmaya çalışmalısınız. Evleri silahlarla parçalayabilir, dozerleri kullanarak içinden geçebilir veya tanklarla yerle bir edebilirsiniz.

Instruments of Destruction indir

Oyunun en önemli özelliklerinden birisi, taşıtları oyuncuların oluşturabilmesidir. Güçlü bir taşıt editörünü içerisinde barındıran yapımda, taşıtlarınızı güzel bir mühendislikle oluşturun ve en yıkıcı özellikleri ekleyin.

Siz de Instruments of Destruction indirin ve kendi araçlarınızı yaparak tüm yapıları ölümcül bir şekilde yıkın!

Instruments of Destruction Sistem Gereksinimleri