Gözü paradan başka bir şey görmeyen bir paralı askeri canlandırdığımız bu oyun, yukarıdan aşağı bakış açısına sahip bir aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunun baş kahramanı olan Gideon olarak oynadığımız Intravenous 2: Mercenarism oyununda, verilen görevleri yapmalı ve yeteneklerinizi özelleştirmelisiniz. Aslında para için her şeyi göze alacak bir karakteri canlandırmaktasınız. Bu nedenle her türlü göreve dalın ve paranızı anında alın.

Oyun, üstten bakış açısından oynanıyor ve oyunculara daha farklı bir hava veriyor. Gizlilik ve nişan alma mekanikleri bu oynanış yapısına fazlaca uyum sağlıyor.

Bu tür oyunların en önemli özellikleri ise, level sistemidir. Farklı zorluktaki görevleri yapısı, hem oyuncuların sıkılmamasına hem de daha farklı bir hava almasına olanak tanıyor. Ayrıca, tabii ki de nişan alırken ve ateş ederken alacağınız hissiyatlar da bu oyunda iyi işlenmiş.

Intravenous 2: Mercenarism İndir

Karakterinizin bir çok özelliği ve çeşitli silahları bulunuyor. Yeteneklerinizi her görev sonunda geliştirerek, ister gizlilikte isterseniz de nişancılıkta uzman olabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra yeteneklerinizle mühimmatlarınızı uyum içinde kullanarak, zorlukların üstesinden yaratıcı bir şekilde gelebilirsiniz.

Silahlarınıza susturucular, nişangahlar, lazerler ve daha birçok şeyi yerleştirebilirsiniz. Aslında kişiselleştirebileceğiniz pek çok şey bulunan Intravenous 2: Mercenarism'i indirin ve paralı asker olarak verilen tüm görevleri yerine getirin.

Intravenous 2 Sistem Gereksinimleri