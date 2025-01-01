Joyville 2, kayıp kızı kurtarmaya çalıştığınız bir macera-korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birinci şahıs korku oyunları arasında yer alan Joyville 2, terk edilmiş bir çocuk kampında geçmektedir. Kampın tüm korkunç sırlarını ortaya çıkarmalı ve tehlikeli yaratıklarla yüzleşmelisiniz. Onlarca yıl öncenin trajedisi bu evde devam etmektedir. Amacınız kayıp kız kardeşinizi bulmak ve terk edilmiş kampın sırlarını çözmektir.

Kampı araştıdığınız sırada çeşitli bulmacalarla karşılaşacaksınız. Mantığınızı ve dikkatinizi test eden benzersiz bulmacalar, kampın her köşesinde mevuttur. Yeni kapıların kilidini açmak ve kayıp kıza ulaşmak istiyorsanız, bulmacaları çözmelisiniz.

Joyville 2'de, ölümcül yaratıklar ve tuzaklar beklenmedik yerlerde karşınıza çıkacaktır. Bu yaratıklar sizin dostunuz değil, hayatta kalma serüveninizdeki ince çizgilerden birisidir.

Joyville 2 İndir

Atmosfer ve grafik açısından türüne uygun bir yapıya sahip olan Joyville 2'yi indirin ve siz de macera dolu bir korku deneyimi yaşayın!

Joyville 2 Sistem Gereksinimleri