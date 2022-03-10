JPEGView, ücretsiz bir resim görüntüleme ve aynı zamanda resim düzenleme programıdır.

Can Çevrim - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

JPEGView, küçük boyutlu, hızlı bir resim görüntüleme ve resim düzenleme programıdır. Sade ve anlaşılabilr yapısı ile her kesimden kullanıcı tarafından kullanılabilen uygulama, hızlı yapısı ile de epey seviliyor. Oldukça hızlı bir resim görüntüleme uygulaması olan JPEGView, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor.

Program popüler olan JPEG, BMP, PNG ve TIFF gibi resim dosyası formatlarını desteklemektedir.

JPEGView, herhangi bir kurulum gerektirmemektedir. Tek yapmanız gereken programı indirdikten sonra, zip dosyasını istediğiniz bir klasör içerisine açarak, programı kullanmaya başlamaktır.

Netlik, renk dengesi, kontrast ve diğer bilindik düzenlemeleri JPEGView ile yapmanız mümkündür.