Kavun Sandbox APK, hayal gücünüzdeki her şeyi yapabilmenize olanak tanıyan eğlenceli bir sandbox oyunudur.

Berkcan Aktürk - 34 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyuncuların kendi evrenlerini ve karakterlerini yaratabileceği Kavun Sandbox APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir 3D sandbox oyunudur. Sandbox oyunlarını seviyorsanız ve hayal gücünüzdeki her şeyi oyuna yansıtmak istiyorsanız, Kavun Sandbox APK tam da size göre!

Oynanışı oldukça basit olan bu sandbox oyununda, karakterlerinizi seçin, ortama koyacağınız eşyaları belirleyin ve kendi senaryonuzu inşa edin. Karakterlerin eline karmaşık nesneler verebilir, beğendiğiniz silahları seçip onları savaştırabilir veya fizik deneyleri yapabilirsiniz.

Kavun Sandbox, oyuncular geniş bir yelpaze sunmaktadır. İster kendi senaryonuzu oluşturun, ister karakterlerinizi dövüştürün, isterseniz de fizik deneyleri yaparak aksiyonun tadını çıkarın.

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Karakterlerinizi oluşturduktan sonra uygun gördüğünüz şekilde yönetme imkanına sahipsiniz. Karakterlerinizin yürüşüne, duruşuna, arkasına dönüşüne ve yapacağı tüm eylemlere kadar siz yöneteceksiniz. Tüm sahneleri kafanızda canlandırın ve bu eğlenceli ragdoll oyununun tadını çıkarın.

Neredeyse istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz Kavun Sandbox APK'yı indirin ve siz de yaratacağınız senaryoya hayal gücünüzü yansıtın!

Kavun Sandbox Oyunu Özellikleri