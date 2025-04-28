Cyberpunk atmosferiyle oyuncuların karşısına çıkan KIBORG, hem görsel hem de mekanik açıdan mükemmel bir aksiyon deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sobaka Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan KIBORG, roguelite ve beat'em up türlerini birleştiren bir aksiyon oyunudur. Cyberpunk atmosferiyle oyuncuların karşısına çıkan KIBORG, suçsuz yere galaksinin en kötü hapishanesine gönderilen bir karakteri konu almaktadır.

Oyuncular, her ölümden sonra daha güçlü hale gelen bir kahramanı yönetiyor. Her yeni turda farklı sibernetik implantlar edinecek, vücudunuzu adeta birer savaş makinesine dönüştüreceksiniz. Dinamik dövüş sistemi ve üçüncü şahıs bakış açısıyla birlikte, hem beceri hem de büyük ölçüde strateji gerektiriyor.

KIBORG İndir

Her an farklı düşmanlarla karşılaşacak ve dövüş tekniklerinizi sergileyeceksiniz. Karakterinizin tüm özelliklerini ezberleyin ve yeni eklenen yetenekleri zorlu savaşlarda kulanın. Oyun boyunca seçtiğiniz impilantlar, hem oynanış stilinizde değişiklik gösterecek hem de sizi daha güçlü kılacaktır.

KIBORG'un dünyası kasvetli bir cyberpunk cennetine benziyor. Yoğun neon ışıkları, karanlık hapishane koridorları ve mekanik düşman tasarımları, oyunun atmosferine büyük katkı sağlıyor diyebiliriz.

KIBORG Sistem Gereksinimleri