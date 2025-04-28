KIBORG
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici Sobaka Studio
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Cyberpunk atmosferiyle oyuncuların karşısına çıkan KIBORG, hem görsel hem de mekanik açıdan mükemmel bir aksiyon deneyimi sunuyor.
Sobaka Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan KIBORG, roguelite ve beat'em up türlerini birleştiren bir aksiyon oyunudur. Cyberpunk atmosferiyle oyuncuların karşısına çıkan KIBORG, suçsuz yere galaksinin en kötü hapishanesine gönderilen bir karakteri konu almaktadır.
Oyuncular, her ölümden sonra daha güçlü hale gelen bir kahramanı yönetiyor. Her yeni turda farklı sibernetik implantlar edinecek, vücudunuzu adeta birer savaş makinesine dönüştüreceksiniz. Dinamik dövüş sistemi ve üçüncü şahıs bakış açısıyla birlikte, hem beceri hem de büyük ölçüde strateji gerektiriyor.
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Her an farklı düşmanlarla karşılaşacak ve dövüş tekniklerinizi sergileyeceksiniz. Karakterinizin tüm özelliklerini ezberleyin ve yeni eklenen yetenekleri zorlu savaşlarda kulanın. Oyun boyunca seçtiğiniz impilantlar, hem oynanış stilinizde değişiklik gösterecek hem de sizi daha güçlü kılacaktır.
KIBORG'un dünyası kasvetli bir cyberpunk cennetine benziyor. Yoğun neon ışıkları, karanlık hapishane koridorları ve mekanik düşman tasarımları, oyunun atmosferine büyük katkı sağlıyor diyebiliriz.
KIBORG Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 x64
- İşlemci: Intel Core Intel Core i5-3470 (4 * 3200) or equivalent / AMD FX-8350 (4 * 4000) or equivalent
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 660 ( 2048 MB) / Radeon RX 550 (4096 MB)
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan