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Kickstarter APK

Kickstarter APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 70
  • DOSYA BOYUTU 30 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Kickstarter, Inc.
  • İndir

Kickstarter APK mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz resmi Kickstarter uygulamasıdır.

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk -

Kickstarter APK, bağımsız mucitlerin geliştirmekte olduğu ilginç teknolojik projelere yer veren tanınmış destek platformu Kickstarter'ın resmi mobil uygulamasıdır.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan Kickstarter, eğer teknolojiye merak duyuyorsanız göz atmaktan keyif alabileceğiniz bir uygulamadır.

Kickstarter içerisinde geliştirilmekte olan ve Kickstarter topluluğunun desteklerine açılmış binlerce teknoloji projesi yer alıyor. Siz de bu uygulama aracılığıyla Kickstarter topluluğuna katılabiliyorsunuz ve bu projeleri keşfedebiliyorsunuz. Ayrıca destekte bulunduğunuz projelerden özel hediyeler de kazanabilmektesiniz.

Kickstarter Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey
NASIL YAPILIR

Kickstarter Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey

Kickstarter yatırım ve kitlesel fonlama mekanikleri hakkında bilmek istediğiniz her şey.

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Kickstarter uygulaması önceden desteklediğiniz projeleri takip etmenize de imkan veriyor. Bu sayede destek verdiğiniz projenin başarılı olup olamadığını kolayca görebiliyorsunuz. Kickstarter'daki her proje belirlenen süre içerisinde belli bir bağış tutarı elde etmek için paylaşılıyor. Bu süre sonunda yeterli bağış toplanırsa projede yer alan teknolojik araç ya da yazılım seri üretime geçiyor.

Kickstarter içerisinde bağımsız oyun projeleri, küçük bilgisayar projeleri, müzik albümleri, filmler, akıllı saatler ve telefonlar, sanat projeleri, kullanışlı teknolojik aletler gibi farklı projeler bulunuyor.