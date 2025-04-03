Kickstarter APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 70
- DOSYA BOYUTU 30 MB
- Üretici Kickstarter, Inc.
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Kickstarter APK mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz resmi Kickstarter uygulamasıdır.
Kickstarter APK, bağımsız mucitlerin geliştirmekte olduğu ilginç teknolojik projelere yer veren tanınmış destek platformu Kickstarter'ın resmi mobil uygulamasıdır.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan Kickstarter, eğer teknolojiye merak duyuyorsanız göz atmaktan keyif alabileceğiniz bir uygulamadır.
Kickstarter içerisinde geliştirilmekte olan ve Kickstarter topluluğunun desteklerine açılmış binlerce teknoloji projesi yer alıyor. Siz de bu uygulama aracılığıyla Kickstarter topluluğuna katılabiliyorsunuz ve bu projeleri keşfedebiliyorsunuz. Ayrıca destekte bulunduğunuz projelerden özel hediyeler de kazanabilmektesiniz.
Kickstarter Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey
Kickstarter yatırım ve kitlesel fonlama mekanikleri hakkında bilmek istediğiniz her şey.
Kickstarter APK İndir
Kickstarter uygulaması önceden desteklediğiniz projeleri takip etmenize de imkan veriyor. Bu sayede destek verdiğiniz projenin başarılı olup olamadığını kolayca görebiliyorsunuz. Kickstarter'daki her proje belirlenen süre içerisinde belli bir bağış tutarı elde etmek için paylaşılıyor. Bu süre sonunda yeterli bağış toplanırsa projede yer alan teknolojik araç ya da yazılım seri üretime geçiyor.
Kickstarter içerisinde bağımsız oyun projeleri, küçük bilgisayar projeleri, müzik albümleri, filmler, akıllı saatler ve telefonlar, sanat projeleri, kullanışlı teknolojik aletler gibi farklı projeler bulunuyor.
Kickstarter
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 35
- DOSYA BOYUTU 69.2 MB
- Üretici Kickstarter, Inc.
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Kickstarter uygulaması ile iOS cihazlarınızdan Kickstarter'da yayınlanan projeleri takip edebilirsiniz.
Kickstarter resmi mobil uygulaması ile site üzerinde yayınlanan projelere göz atabilir ve kendi projelerinizi sunabilirsiniz. Film, oyun ve müzikten sanat, tasarım ve teknolojiye yüzlerce projeyi bünyesinde barındıran sitenin mobil uygulaması da masaüstü kadar başarılı.
Yaratıcı projeler için finansman desteği sağlayan bir platform olan Kickstater’ın iPhone uygulaması hem yenilikçi fikirleri takip edebileceğiniz, hem de projelerinizi hayata geçirmek için kullanabileceğiniz bir uygulamadır.
Yeni Başlayanlara Özel: En İyi Yapay Zeka Proje Fikirleri
Birtakım konularda beceri ve portföyleri geliştirmek için yapay zekadan yararlanılabilir. İşte yeni başlayanlara özel en iyi yapay zeka proje fikirleri!
Kickstarter İndir
Kickstarter iPhone ve iPad uygulaması, modern ve basit kullanımlı arayüz ile geliyor. Projeler arasında hızlıca geçiş yapabiliyor, projelere detaylı olarak bakabiliyor, proje videolarını izleyebiliyor, proje güncellemelerini takip edebiliyorsunuz.
Desteklediğiniz projeyi işaretleyip proje bitmeden haber verilmesini de isteyebiliyorsunuz. Eğer projeyi oluşturan kişiyseniz, projenize yapılan yorumları inceleyebiliyor, proje ilerlemesini takip edebiliyor ve tabii ki destekçilerinizle istediğiniz an iletişime geçebiliyorsunuz.
Eğer yaratıcı ve yenilikçi bir projeniz varsa ve de yeni fikirleri takip etmek istiyorsanız Kickstarter’ın resmi uygulamasını kesinlikle indirmelisiniz.