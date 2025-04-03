Kickstarter APK mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz resmi Kickstarter uygulamasıdır.

Can Erdil Şentürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kickstarter APK, bağımsız mucitlerin geliştirmekte olduğu ilginç teknolojik projelere yer veren tanınmış destek platformu Kickstarter'ın resmi mobil uygulamasıdır.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan Kickstarter, eğer teknolojiye merak duyuyorsanız göz atmaktan keyif alabileceğiniz bir uygulamadır.

Kickstarter içerisinde geliştirilmekte olan ve Kickstarter topluluğunun desteklerine açılmış binlerce teknoloji projesi yer alıyor. Siz de bu uygulama aracılığıyla Kickstarter topluluğuna katılabiliyorsunuz ve bu projeleri keşfedebiliyorsunuz. Ayrıca destekte bulunduğunuz projelerden özel hediyeler de kazanabilmektesiniz.

Kickstarter APK İndir

Kickstarter uygulaması önceden desteklediğiniz projeleri takip etmenize de imkan veriyor. Bu sayede destek verdiğiniz projenin başarılı olup olamadığını kolayca görebiliyorsunuz. Kickstarter'daki her proje belirlenen süre içerisinde belli bir bağış tutarı elde etmek için paylaşılıyor. Bu süre sonunda yeterli bağış toplanırsa projede yer alan teknolojik araç ya da yazılım seri üretime geçiyor.

Kickstarter içerisinde bağımsız oyun projeleri, küçük bilgisayar projeleri, müzik albümleri, filmler, akıllı saatler ve telefonlar, sanat projeleri, kullanışlı teknolojik aletler gibi farklı projeler bulunuyor.