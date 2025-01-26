Kiosk, gece vardiyasında bir fast food dükkanında çalıştığınız simülasyon korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Küçük bir fast foot işletmesinde gece vardiyasında çalışıyorsunuz. Gece saatlerinde hem müşterilerle ilgilenecek hem de başınıza gelecek olan gerilim dolu olaylarla yüzleşeceksiniz. Kiosk, 29 Ocak 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak olan bir simülasyon korku oyunudur.

Kiosk oyunundaki göreviniz, müşterilere istedikleri yemekleri hazırlamak ve içeceklerini sunmaktır. Küçük bir pencereden satış yapacaksınız. Herhangi bir oturma düzeninin olmadığı bu işletmede, müşterilerinizin tüm isteklerini yerine getirin ve içki isteyen müşterilere bira verin.

Kiosk İndir

Sizden önceki çalışan bilinmedik bir nedenden ötürü kayboldu. Gizemli bir şekilde kaybolan çalışanın tüm sırlarını arayın ve müşterilerin size verdiği ipuçlarını dikkatlice dinleyin. Önceki çalışana ne olduğunu öğrenirken, gerilim dolu anlarla eğlenceli bir simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz.

Kiosk, hem içeriği hem de grafikleriyle birlikte tatmin edici bir yapıdadır. Simülasyon oyunlarını seviyorsanız, siz de Kiosk indirin ve aşçılık yaparken korkunç olaylarla yüzleşin.

Kiosk Sistem Gereksinimleri