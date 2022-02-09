Kiss Kiss APK şişe çevirmece, doğruluk mu cesaret mi oyunudur. Flört, arkadaşlık, date uygulamaları ile aşk oyununu birleştiren sosyal oyun, yetişkinlerin favorisi.

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Doğruluk mu? Cesaret mi? Şişe çevirmece oyununu mobil cihazınızda da oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Kiss Kiss APK, dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncusuyla mobilde en çok oynanan şişe çevirmece oyunu. Geleneksel öpüşme oyunlarından sıkıldıysanız, dünyanın her yerinden insanlar tanışacağınız en iyi şişe çevirme oyunlarından birine katılın!

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Öpmek mi Cesaret mi? Bu oyun utangaçlara göre değil ve yalnızca yetişkinler için bir oyun!

Şehrinizdeki ve diğer ülkelerdeki oyuncularla sohbet etmek, flört etmek, eğlenmek için en iyi en iyi flört oyunlarından biri. İster tanımadığımız kişilerle ister Facebook’tan arkadaşlarınızla şişe çevirme oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun.

Her yaşa özel sohbet odalarında açıkça konuşabilirsiniz. Çekici bulduğunuz insanları tanımak için basit ve kolay yollarla size yardımcı olacak görevleri tamamlayacaksınız. Randevulaşın! Bir erkeği öpün veya bir kıza iltifat edin, hediyeler gönderin.

Peki, en iyi şişe çevirmece oyunlarından Kiss Kiss nasıl oynanıyor? Şişeyi çeviriyorsunuz. Şişe karşı cinsten rastgele bir oyuncuyu işaret ediyor ve daha sonra öpüşme şansı yakalıyorsunuz. Öpüp öpmemek size kalmış. Oyun ilerlerken muhabbet de ilerleyecek, sizden kimin hoşlandığını fark edeceksiniz. Beğendiğiniz kişilere ücretsiz sanal hediyeler ve övgü dolu sözler gönderebilir, beğenmediklerinize kartopu ve yumurta fırlatabilirsiniz. Basit ve eğlenceli görevleri tamamlayarak çekici bulduğunuz insanları kolayca tanıyabilirsiniz.

Kiss Kiss, size birileriyle tanışma şansı veren bir flört uygulamasının yanı sıra harika bir arkadaşlık uygulaması. Kiminle tanıştığınızı asla bilemezsiniz; belki de gelecekteki en iyi arkadaşınız ya da ilk aşkınız olacak.

Kızlar ve erkekler için pek çok aşk oyunu var ancak sadece Kiss Kiss’te dünya çapında insan topluluğunun bir parçası olabilir, yeni kültürler öğrenebilir, sevdiğiniz bir kızı veya erkeği sanal olarak öpebilirsiniz.

Kiss Kiss APK Android Oyun Özellikleri

Her yaşa özel sohbet odaların açıkça konuşun, unutmayın; bu oyun yetişkinler için.

Etkilendiğiniz insanları yakından tanımak için basit görevleri tamamlayın.

Randevu ayarlayın, bir erkeği öpün veya bir kıza iltifat edin, hediyeler paylaşın, yorum yapın.

Eğlenceli iddialar, eşleşmeler ve yarışmalara girin.

Ne kadar harika olduğunuzu göstermek için benzersiz ve bireysel bir görünüm yaratın.

Yeni arkadaşlar ve size yakın olan diğer kişilerle klanlar kurun.

Dünya genelinde 25 milyondan fazla oyuncunun yanı sıra Facebook arkadaşlarınızla şişe çevirmece (veya doğruluk mu cesaret mi) oynayacağınız eğlenceli bir mobil oyun.

Şişe çevirmece oyununu yeniden keşfetmek istiyorsanız, Kiss Kiss’i telefonunuza indirin ve şişeyi çevirmeye başlayın. Sizinle tanışmak ve eğlenmek için sırada bekleyen bir sürü insan var. Tanışma siteleri, arkadaşlık uygulamaları, eşleşme ve tanışma uygulamalarından sıkıldıysanız hem eğlenmek hem de birilerini bulmak istiyorsanız Kiss Kiss tam size göre bir oyun.