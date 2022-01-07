Köpek Balığı Oyunu APK Android oyununda çeşitli köpek balıkları ile ava çıkıyorsunuz. Sualtı macerasında hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Köpek Balığı Oyunu APK Android oyunu Ubisoft’un hayatta kalma aksiyon türünde yapımı. Çok aç köpek balıklarının kontrolünü elinize alıyor ve çılgın bir okyanus macerasına atılıyorsunuz. Yolunuza çıkan her şeyi ve herkesi yiyerek mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmalısınız. Güzel bir sualtı dünyasını keşfedeceksiniz. Shark Week’in resmi oyunu Hungry Shark Evolution Android için ücretsiz indirilebilir!

Köpek Balığı Oyunu APK İndir

Köpek balıklarınız çok aç ve yiyecek için öfkeliler! Yollarına çıkan herkesi ve her şeyi yiyecekler! Köpek balığı oyunu APK Hungry Shark Evolution ile sualtı macerasına çıkın ve yemek diye bağıran her şeyle dolu sualtı dünyasına keşfedin. Lezzetli ve egzotik deniz canlılarını parçalayın ve köpek balıklarının karınlarını doyurun. Köpek balıkları ya yüzeye kadar çıkıp insanları yemek için atılımda bulunabilir ya da su basıncına rağmen daha nadir yaratıkları avlamak için okyanusun derinliklerine inebilir. Toplanabilir ve geliştirilebilir birçok ikonik köpek balığı var.

Mükemmel 3 boyutlu grafikler ve gerçekçi ses efektlerine sahip oyunda köpek balıklarınızın avlanma gücünü artırmak için aksesuarlarla donatabiliyorsunuz. Görevleri tamamlayarak altın ve özel ödüller kazanın. Arkadaşlarınıza online meydan okuyun ve kimin daha yırtıcı olduğunu gösterin.

Hiç jaws olmak istediniz mi? Yeterince yemeği başarırsanız elbette olabilirsiniz. Yengeçleri, küçük balıkları ve deniz kabuklarını yiyen küçük köpek balığı olarak başlayın. Yeterince yediğinizde, yolunuza çıkan her şeyi parçalayacak ve yutacak güçte daha büyük bir şeye dönüşürsünüz. Evrimleştikçe insanları yiyeceksiniz ve hatta tüplü kafesleri, orka veya dev kalamar gibi başka büyük hayvanları parçalayabilen bir canavara dönüşeceksiniz.

Köpek balığı oyunu, denizin en iyi biyolojik yaratıkları ve eski dönemin soyu tükenmiş ancak efsanevi köpek balıklarından birkaçıyla doludur. Küçük ama korkunç mako köpek balığı, çekiç kafalı köpek balığı, kaplan köpek balığı, güçlü büyük beyaz köpek balığı… her şey olabilirsiniz. Bölgedeki en yağlı ve en kanlı etleri bulmak için global mutfak turuna çıkın. Popüler filmlerde gördüğünüz klasik plajı seçin, fantastik hayvanlar ve lezzetli yemek ziyafetleriyle dolu mağarada yüzün, hatta şehir merkezine inin. Köpek balığı arkadaşlarınızı yakalayıp kitle imha silahlarına dönüştüren kötü bilim insanlarını yiyip bitirin.