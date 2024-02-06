Korkunç Öğretmen 3D APK, öğrencilerine kötülük yapan bir lise öğretmenini konu alıyor. Öğretmenin evindeki gizemleri çözün, hayatta kalın ve intikamınızı alın!

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Korkunç Öğretmen 3D APK, akıllı telefonlarınızda tek oyunculu bir şekilde oynayabildiğiniz bir aksiyon oyunudur. Bu oyunda, Scary Teacher'a yakalanmadan evdeki görevleri yapmanız gerekiyor. Toplamda 10 odadan fazla olan bu evde ses çıkarmadan ilerleyin, görevleri yapın ve öğretmenden intikamınızı alın.

Her yaşa uygun bir şekilde tasarlanan bu oyunda, Bayan T olarak bilinen ürpertici kadına yakalanmadan gizemleri çözmelisiniz. Kolay kontrolleri sayesinde zorlanmadan karakterinizi hareket ettirebilirsiniz. Ekranda bulunan sanal yön tuşlarını kullanın, öğretmeni sağ üst köşeden izleyin ve tehlike ampulünü sürekli kontrol edin. Bu uyarı, korkutucu öğretmenin size yaklaştığı anlarda kırmıza dönmektedir.

Korkunç Öğretmen 3D APK İndir

Tehdit altındaki canlıları, kurban çocukların fotoğraflarını ve diğer farklı şeyleri Scary Teacher 3D'nin elinden kurtaracaksınız. Evin her yerini dolaşın, tüm odalara girin ve bodrum katındaki karanlığı deneyimleyin.

Çözülmesi gereken farklı olayları içerisinde barındıran Korkunç Öğretmen 3D APK'yı indirerek, siz de Bayan T'ye karşı hayatta kalma mücadelesi verebilirsiniz.

Scary Teacher 3D Oyunu Öne Çıkan Özellikleri