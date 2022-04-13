Language Learning with Netflix, Netflix dizileri izlerken İngilizce öğrenebileceğiniz bir Chrome eklentisidir.

Ramazan Tugay Kahraman - 56 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Language Learning with Netflix indir diyerek, öğrenmekte olduğunuz yeni dili, Netflix izlerken öğrenebilirsiniz. Bu basit Chrome eklentisi sayesinde, dizileri tarayıcı üzerinden açıp, bilmediğiniz kelimeleri anında öğrenebiliyorsunuz. TikTok'taki Chrome eklentisi olarak da bilinen uygulama, oldukça detaylı özellikler içeriyor.

Language Learning with Netflix Özellikleri

Netflix dizileri izlerken İngilizce öğrenebileceksiniz,

Detaylı içerikler,

Chrome web tarayıcısı üzerinde çalışır,

Bilmediğiniz kelimeleri anında öğrenebilirsiniz,

Basit,

Düşük dosya yapısı,

Altyazılar, orijinal ses ve metni diliniz çevirisiyle karşılaştırmanıza imkan tanımak için iki dilde gösterilir.

Uzantı, altyazıları teker teker dinlemenizi ve oynatma hızını değiştirmenizi sağlar.

Bir pop-up sözlük var, ve uzantı, öğrenmeniz için en önemli kelimeleri önerir.

Bir dil üzerindeki hakimiyetinizi geliştirmek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden bir tanesi, o dile sürekli maruz kalmaktır. O diller sürekli ilgilenirken, kendi dilinizle bağlantılar kurmak ve kelime öğrenmek, öğrendiğiniz dili her zaman geliştirir. Bunu yaparken, işi eğlenceye döktüğünüz zaman ise öğrenme süreniz önemli miktarda azalacaktır.

Yani hem eğlenip hem de dil öğrenmeye çalışırsanız, sadece sıkıcı gramer kitapları okurken geçirdiğiniz zaman diliminde, o dile yaptığınız yatırımdan daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bu yüzden Language Learning with Netflix eklentisi, tam aradığınız şey olabilir.

Bu eklentiyi Chrome'a kurduktan sonra Netflix hesabınız üzerinden dizileri, anlık çeviri imkanı ile izleyebiliyorsunuz. Daha doğrusu öncelikle eklentiden öğrendiğiniz dili seçiyorsunuz. Sonrasında herhangi bir diziyi o dilde açıyor ve sonrasında altyazıyla diziyi izlemeye başlıyorsunuz. Aşağıda İngilizce altyazı dönerken, istediğiniz zaman bilmediğiniz kelimelere göz atabiliyorsunuz.

Language Learning with Netflix İndir

Chrome web tarayıcısı üzerinde çalışan Language Learning with Netflix sayesinde hem dizi izleyecek hem de basit bir şekilde İngilizce öğrenebileceksiniz. Ücretsiz olarak yayınlanan uygulama, Chrome web tarayıcısının olduğu tüm işletim sistemlerinde rahatlıkla çalışabiliyor. Basit yapısı ile her kesimden kullanıcıya hitap eden uygulama günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Uygulamayı hemen indirebilir ve dizileri izlemeye başlayabilirsiniz.