Last Epoch
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 21.48 GB
- Üretici Eleventh Hour Games
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Last Epoch ile uzun bir ARPG tecrübesi sizleri bekliyor. Hemen Last Epoch indirin, tehlikeli zindanları keşfedin, destansı ganimetleri avlayın.
Eleventh Hour Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Last Epoch ilk kez 2019 yılında erken erişim olarak piyasaya sunuldu. 5 senelik erken erişim macerasından sonra 2024 yılında tam sürüm çıkışını yapan Last Epoch oyunculardan karışık yorum aldı. Son sürümü genel olarak beğenilse de oyuncuların rahatsızlık duyduğu bazı şeyler var.
Oldukça detaylı bir yetenek ağacına sahip olan Last Epoch, Diablo benzeri oyunlar içerisinde hatrı sayılır bir yere sahip. Eğer Diablo oynadıysanız ama herhangi bir sebepten ötürü aradığınızı bulamadıysanız Last Epoch aradığınız ARPG olabilir.
Last Epoch İndir
Hemen Last Epoch indirin; 15 ustalık sınıfından birine yükselin, tehlikeli zindanları keşfedin, destansı ganimetleri avlayın, efsanevi silahlar üretin ve yüzden fazla dönüştürücü beceri ağacının gücünü kullanmaya başlayın.
Last Epoch Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5 2500 ya da AMD FX-4350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: nVidia GTX 1060 / AMD RX 580 6GB VRAM’e sahip
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 22 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD şiddetle öneriliyor