last-epoch1 - 1
last-epoch2 - 2
last-epoch3 - 3
Last Epoch

Last Epoch

kullanıcı
İndir
  • Lisans
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 21.48 GB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Eleventh Hour Games
  • İndir

Last Epoch ile uzun bir ARPG tecrübesi sizleri bekliyor. Hemen Last Epoch indirin, tehlikeli zindanları keşfedin, destansı ganimetleri avlayın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Eleventh Hour Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Last Epoch ilk kez 2019 yılında erken erişim olarak piyasaya sunuldu. 5 senelik erken erişim macerasından sonra 2024 yılında tam sürüm çıkışını yapan Last Epoch oyunculardan karışık yorum aldı. Son sürümü genel olarak beğenilse de oyuncuların rahatsızlık duyduğu bazı şeyler var.

Oldukça detaylı bir yetenek ağacına sahip olan Last Epoch, Diablo benzeri oyunlar içerisinde hatrı sayılır bir yere sahip. Eğer Diablo oynadıysanız ama herhangi bir sebepten ötürü aradığınızı bulamadıysanız Last Epoch aradığınız ARPG olabilir. 

Last Epoch İndir

Hemen Last Epoch indirin; 15 ustalık sınıfından birine yükselin, tehlikeli zindanları keşfedin, destansı ganimetleri avlayın, efsanevi silahlar üretin ve yüzden fazla dönüştürücü beceri ağacının gücünü kullanmaya başlayın.

Last Epoch Sistem Gereksinimleri

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core i5 2500 ya da AMD FX-4350
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: nVidia GTX 1060 / AMD RX 580 6GB VRAM’e sahip
  • DirectX: Sürüm 11
  • : Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 22 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: SSD şiddetle öneriliyor