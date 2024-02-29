Last Epoch ile uzun bir ARPG tecrübesi sizleri bekliyor. Hemen Last Epoch indirin, tehlikeli zindanları keşfedin, destansı ganimetleri avlayın.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eleventh Hour Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Last Epoch ilk kez 2019 yılında erken erişim olarak piyasaya sunuldu. 5 senelik erken erişim macerasından sonra 2024 yılında tam sürüm çıkışını yapan Last Epoch oyunculardan karışık yorum aldı. Son sürümü genel olarak beğenilse de oyuncuların rahatsızlık duyduğu bazı şeyler var.

Oldukça detaylı bir yetenek ağacına sahip olan Last Epoch, Diablo benzeri oyunlar içerisinde hatrı sayılır bir yere sahip. Eğer Diablo oynadıysanız ama herhangi bir sebepten ötürü aradığınızı bulamadıysanız Last Epoch aradığınız ARPG olabilir.

Last Epoch İndir

Hemen Last Epoch indirin; 15 ustalık sınıfından birine yükselin, tehlikeli zindanları keşfedin, destansı ganimetleri avlayın, efsanevi silahlar üretin ve yüzden fazla dönüştürücü beceri ağacının gücünü kullanmaya başlayın.

Last Epoch Sistem Gereksinimleri