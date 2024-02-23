Psikolojik korku oyunlarını seviyorsanız, Lazaret tam olarak aradığınız şeyi size sunuyor. Okyanustaki ıssız gemiyi keşfedin, sırları ortaya çıkarın ve yaratıklara karşı mücadele verin.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarlarınızda oynayabileceğiniz birinci şahıs korku oyunu olan Lazaret, psikolojik korku unsurunu oyunculara iyi bir şekilde aşılamaktadır. İçerisindeki atmosfer ve bulmacalar, oyuncuları hem korkutuyor hem de bulmacaları çözmeye iteliyor. Çözeceğiniz bu bulmacalar her ne kadar az bir sayıda olsa da, Lazaret'in hikayesini anlamak ve bitirmek için çok büyük önem taşıyor.

Evet, oyunun hikayesine biraz göz atacak olursak; tam olarak dört yıl önce kayıplara karışmış olan gemiyi araştırmak için görevlendiriliyorsunuz. Sadece geminin bir yolculuk sırasında kaybolduğu ve mürettebatın da ilginç bir şekilde kayıplara karıştığı biliniyor. Hiçbir yaşam belirtisi olmayan bu gemideki sırları ortaya çıkarmak ve ürktücü yaratıklarla mücadele etmek sizin elinizde.

Kayıp olan mürettebatla aynı kaderi paylaşmak istemiyorsanız, gemideki sır dolu bulmacaları çözmeli ve sıkışıp kaldığınız bu gemiden çıkmalısınız. Tehlikenin her köşede sizi beklediğini unutmadan kanlı yaratıklara karşı hayatta kalmaya çalışın.

Lazaret İndir

Hem hikaye hem de oynanış açısından tatmin edici bir yapıya sahip olan Lazaret'i indirerek, siz de gemideki sırları ortaya çıkarabilir ve kurtarma görevinizi yerine getirebilirsiniz.

Lazaret Sistem Gereksinimleri