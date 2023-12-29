Lethal Company indirin ve arkadaşlarınız ile birlikte görevleri tamamlayarak sizi tutan şirkete olan borcunuzu ödeyin.

Kemal Tavus - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zeekerss tarafından geliştirilen ve yayınlanan Lethal Company 2023 yılının son ayında piyasada yerini aldı. Bir anda çok meşhur olan Lethal Company 2023’ü kapatırken bir anda herkes tarafından oynan bir oyun haline geldi.

Özellikle de çevrimiçi oyunları seven, eşli oyunlara ilgisi olan kişilere hitap eden bu oyun yayıncıların ve içerik üreticilerin de oynaması ile çok daha popüler hale geldi. Arkadaşlarınızla oynarken çok eğlenebileceğiniz bir oyun olan Lethal Company hem korku hem eğlence dolu bir yapım.

Lethal Company hikaye bakımından son derece basit bir oyundur. Oyunda bir şirket var ve bu firma bizi kiralıyor. Oyunda bir bölgeye girip o alanda çeşitli görevler yapıyoruz. Bazı para edecek şeyleri oradan çıkarıp dışarıya taşıyoruz. Şirketin emirleri doğrultusunda bir dizi görevi yapıyoruz.

Görevler epey zorlu olabiliyor. Ekip arkadaşlarınızla iletişimde kalarak ve organize olarak görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu sırada da korkunç yaratıklar peşimize düşüyor.

Lethal Company İndir

Siz de hemen Lethal Company indirin ve bu korku dolu oyunda hayatta kalmaya çalışarak arkadaşlarınızla birlikte eğlenmeye başlayın.

Lethal Company Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00 GHz ; Shader Model 5

: Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00 GHz ; Shader Model 5 Ekran Kartı : NVIDIA GForce GTX 1050

: NVIDIA GForce GTX 1050 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 1 GB kullanılabilir alan