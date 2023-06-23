Human Fall Flat 2
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 500.00 MB
- Üretici No Brakes Games
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Bir devam oyunu mu? Human Fall Flat 2 artık daha eğlenceli ve komik.
En eğlenceli oyunlardan biri olan Human Fall Flat’ın devamı da geldi. Human Fall Flat 2 ile birlikte artık daha büyük, daha iyi ve daha tuhaf bir yapım bizleri bekliyor. Eğlenceli ve komik yapısı ile bizleri hem güldüren hem de eğlendiren Human Fall Flat 2 artık çok daha muzip.
Fizik tabanlı bir oynanış sunan Human Fall Flat 2 tıpkı önceki oyunun izinden giderek yine acayip, aykırı ve bir o kadar eğlenceli bölümleriyle oyunculara keyifli vakit geçirmek için geliyor.
Arkadaşlarla oynaması en keyifli oyunlardan biri olan Human Fall Flat 2 artık çok daha eğlenceli. Çevrimiçi olarak eşli bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu oyunda saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile.
Human Fall Flat 2 İndir
Hemen Human Fall Flat 2 indirin ve bu aşırı komik oyunu oynarken kahkahalara boğulun. Oldukça keyifli bir platform oyunu olan Human Fall Flat 2 artık daha da iyi gözüküyor.
Arkadaşlarla Oynanacak Oyunlar (PC ve Mobil)
Arkadaşlarla oynanacak oyunlar neler? Bu yazıda PC ve mobil üzerinden arkadaşlarınızla beraber uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebileceğiniz video oyunlarını bir arada topladık.
Human Fall Flat 2 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 x86 ve x64
- İşlemci: Intel Core2 Duo E6750 (2 * 2660) ya da eş değeri | AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ (2 * 3000) ya da eş değeri
- Bellek: 1024 MB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GT 740 (2048 MB) ya da eş değeri | Radeon HD 5770 (1024 MB)
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan