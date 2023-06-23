Bir devam oyunu mu? Human Fall Flat 2 artık daha eğlenceli ve komik.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

En eğlenceli oyunlardan biri olan Human Fall Flat’ın devamı da geldi. Human Fall Flat 2 ile birlikte artık daha büyük, daha iyi ve daha tuhaf bir yapım bizleri bekliyor. Eğlenceli ve komik yapısı ile bizleri hem güldüren hem de eğlendiren Human Fall Flat 2 artık çok daha muzip.

Fizik tabanlı bir oynanış sunan Human Fall Flat 2 tıpkı önceki oyunun izinden giderek yine acayip, aykırı ve bir o kadar eğlenceli bölümleriyle oyunculara keyifli vakit geçirmek için geliyor.

Arkadaşlarla oynaması en keyifli oyunlardan biri olan Human Fall Flat 2 artık çok daha eğlenceli. Çevrimiçi olarak eşli bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu oyunda saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile.

Human Fall Flat 2 İndir

Hemen Human Fall Flat 2 indirin ve bu aşırı komik oyunu oynarken kahkahalara boğulun. Oldukça keyifli bir platform oyunu olan Human Fall Flat 2 artık daha da iyi gözüküyor.

Human Fall Flat 2 Sistem Gereksinimleri