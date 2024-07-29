Little Kitty, Big City
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici Double Dagger Studio
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Little Kitty, Big City ile küçük bir kedi olarak büyük bir şehirde dolaşmaya başlatın. Bu sevimli ve eğlenceli oyunu hemen indirip oynamaya başlayın.
Bağımsız oyun geliştiricisi Double Dagger Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Little Kitty, Big City 2024 yılında yayınlandı. Bu sevimli macera oyunu, oyunculara kaybolmuş bir kedinin büyük şehirde yolunu bulma çabasını deneyimleme şansı sunuyor. Oyunda küçük bir kedi olarak sokakları keşfetmek, çeşitli bulmacaları çözmek ve komik durumlarla karşılaşmak temel unsurlar arasında yer alıyor. Görsel olarak çekici ve renkli bir şehir manzarası sunan Little Kitty, Big City oyuncuları eğlenceli bir atmosfere davet ediyor.
Little Kitty, Big City şirin grafikleri ve rahatlatıcı oynanışı ile dikkat çekiyor. Oyuncular kedinin gözünden şehri keşfederken çevreyle etkileşime girebilecekleri birçok nesne ve karakterle karşılaşacaklar. Oyun sadece bir macera değil aynı zamanda mizahi unsurlar da içeriyor. Hal böyle olduğundan oyun daha keyifli ve eğlenceli bir hale bürünüyor.
Little Kitty, Big City İndir
Hemen Little Kitty, Big City indirin ve sevimli bir kedi olarak renkli bir şehirde dolaşmaya başlayın.
Little Kitty, Big City Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: WIN8-64 bit
- İşlemci: Intel i5-760 (4*2800), AMD Phenom II
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 650 / Radeon HD 7510
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Basit merkanikler
Keyifli oynanış
Düşük sistem gereksinimleri
İlgi çekici ve sade grafikler