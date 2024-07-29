Little Kitty, Big City ile küçük bir kedi olarak büyük bir şehirde dolaşmaya başlatın. Bu sevimli ve eğlenceli oyunu hemen indirip oynamaya başlayın.

Kemal Tavus - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bağımsız oyun geliştiricisi Double Dagger Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Little Kitty, Big City 2024 yılında yayınlandı. Bu sevimli macera oyunu, oyunculara kaybolmuş bir kedinin büyük şehirde yolunu bulma çabasını deneyimleme şansı sunuyor. Oyunda küçük bir kedi olarak sokakları keşfetmek, çeşitli bulmacaları çözmek ve komik durumlarla karşılaşmak temel unsurlar arasında yer alıyor. Görsel olarak çekici ve renkli bir şehir manzarası sunan Little Kitty, Big City oyuncuları eğlenceli bir atmosfere davet ediyor.

Little Kitty, Big City şirin grafikleri ve rahatlatıcı oynanışı ile dikkat çekiyor. Oyuncular kedinin gözünden şehri keşfederken çevreyle etkileşime girebilecekleri birçok nesne ve karakterle karşılaşacaklar. Oyun sadece bir macera değil aynı zamanda mizahi unsurlar da içeriyor. Hal böyle olduğundan oyun daha keyifli ve eğlenceli bir hale bürünüyor.

Little Kitty, Big City İndir

Hemen Little Kitty, Big City indirin ve sevimli bir kedi olarak renkli bir şehirde dolaşmaya başlayın.

Little Kitty, Big City Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : WIN8-64 bit

: WIN8-64 bit İşlemci : Intel i5-760 (4*2800), AMD Phenom II

: Intel i5-760 (4*2800), AMD Phenom II Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 650 / Radeon HD 7510

: Nvidia GeForce GTX 650 / Radeon HD 7510 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 4 GB kullanılabilir alan