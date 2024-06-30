Akıllı telefonlarınızda satranç deneyimi yaşayacağınız lichess APK, oyunculara analizden online oynamak imkanına kadar her türlü özelliği sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

lichess APK, satranca ilgisi olan her yaştan insan için kendini geliştirebileceği ve diğer satrançseverler ile birlikte sınırlarını zorlayabilmesine imkan sunan bir yapımdır. Sade arayüzüyle beraber taşların setini, arka planı, tahtanın rengini değiştirmesine olanak sağlayan Lichess, kullanıcılarına konforlu bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Eğer satrancı, çoğu varyantı biliyorsanız Bullet ve Blitz modlarında satranca yeni başladıysanız Rapid ve Classic modlarıyla her seviyeden kullanıcıya oyun imkanı sunuyor. Sınırlarını zorlamak isteyen kullanıcılar için bulmacalar ve her seviyeye uygun Stockfish ile beraber yapabileceği antrenmanlar da mevcuttur.

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Offline oynama imkanı, analiz tahtası, hızlı rakip bulma özelliği, normal satrançla kalmayıp 10'a yakın varyant barındırması, grafikleri ve taş kontrollerinin kusursuzluğunu ücretsiz sunması Lichess’i rakiplerinden çok önde bir uygulama haline getiriyor. Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz iyi bir satranç uygulaması arıyorsanız Lichess beklentilerinizi yeterince tatmin edecektir.

Siz de lichess APK indirin ve dünyanın her yerinden oyunculara karşı satranç mücadelesi verin!

lichess - Ücretsiz Çevrimiçi Satranç Oyunu Özellikleri