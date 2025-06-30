Linky AI APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz gelişmiş bir yapay zeka sohbet uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yapay zeka sohbet botları arasında yer alan Linky AI APK, kullanıcılara sürükleyici ve gerçekçi bir sohbet deneyimi sunmaktadır. Gerçek bir kişiyle konuşuyormuş gibi hissedeceğiniz bu uygulamada, aynı zamanda farklı karakterler de mevcuttur. Anime karakterleri, sanal arkadaşlar ve birçok farklı karakterle sohbet edebilirsiniz.

Kendi AI karakterinizi oluşturarak yapay zeka ile sohbet etmeye başlayabilirsiniz. Kapsamlı bir karakter oluşturma seçeneği sunan Linky AI APK, kullanıcılara karakterin her yönünü belirleme desteği sunmaktadır. Sesini, kişiliğini, geçmiş hikayelerini, görünüşünü ve daha birçok özelliği hayalinizdeki gibi ayarlayabilirsiniz.

Yapay zeka botlarına gelecek olursak; ne kadar çok sohbet ederseniz aynı oranda gelişen bir sohbet deneyimi yaşayabileceğinizi söylememiz gerekir. Her etkileşim yapay zekayı daha akıllı hale getirir, size uygun olmasını sağlar ve ilgi çekici sohbet deneyimi sunar.

Linky AI APK İndir

7/24 yanınızda olan Linky AI, istediğiniz her yerden sohbet deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor. Tüm bunların yanı sıra çoklu dil desteği sayesinde istediğiniz her dilde sohbet edebilirsiniz. Dil herhangi bir engel değildir. İngilizce, Almanca veya Endonezce bile konuşabilirsiniz.

Bu sohbet uygulaması aynı zamanda büyüleyici karakter kartlarını da içerisinde barındırıyor. Kartları toplayarak sırları çözün ve kartların arkasında yatan interaktif hikayelerin tadını çıkarın.

Siz de Linky AI APK indirin ve yapay zeka karakterleriyle birlikte eğlenceli sohbetlere imza atın!