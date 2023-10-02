Hemen Liquipedia indirin ve e-spor müsabakaları ile alakalı her şeyi takip edin.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Team Liquid tarafından geliştirilen bir uygulama olan Liquipedia en popüler oyunların e-spor müsabakaları ile ilgili size bilgi sağlayan bir platformdur. E-spor müsabakası düzenlenen pek çok oyun hakkında bilgi alabileceğiniz bu platformda her şey mevcut.

E-spor her gün popülerleşen ve daha büyük kitlelere ulaşan bir spor. Hal böyle olduğundan ligleri, turnuvaları, oyunları takip etmek güç. Liquipedia bu açığı kapatıyor ve takip ettiğiniz oyunlarla alakalı en

Profesyonel oyuncuları, takımları, turnuvaları, transferleri, istatistikleri takip edebileceğiniz bir uygulama olan Liquipedia ile e-spor’a dair bilmeniz gereken her şey burada.

Liquipedia’da şu oyunlara ait e-spor içerikleri bulabilirsiniz:

Dota2

Valorant

CS

Mobile Legends

League of Legends

Overwatch 2

Rocket League

Apex Legends

Rainbow Six

Starcraft 2

PUBG

PUBG Mobile

Warcraft 3

Yukarıdaki oyunlar ve çok daha fazlası ile alakalı e-spor bültenleri Liquipedia’da mevcut. E-spor gelişmelerinden haberdar olmak için telefonunuza Liquipedia indirebilirsiniz.

Liquipedia İndir

Siz de Liquipedia indirin ve Dota2, Valorant, CS, Rocket League, Apex Legends, Rainbow Six gibi pek çok oyunun e-spor müsabakalarını takip edin.