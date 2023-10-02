Liquipedia
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 13.00 MB
- Üretici Team Liquid
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Hemen Liquipedia indirin ve e-spor müsabakaları ile alakalı her şeyi takip edin.
Team Liquid tarafından geliştirilen bir uygulama olan Liquipedia en popüler oyunların e-spor müsabakaları ile ilgili size bilgi sağlayan bir platformdur. E-spor müsabakası düzenlenen pek çok oyun hakkında bilgi alabileceğiniz bu platformda her şey mevcut.
E-spor her gün popülerleşen ve daha büyük kitlelere ulaşan bir spor. Hal böyle olduğundan ligleri, turnuvaları, oyunları takip etmek güç. Liquipedia bu açığı kapatıyor ve takip ettiğiniz oyunlarla alakalı en
Profesyonel oyuncuları, takımları, turnuvaları, transferleri, istatistikleri takip edebileceğiniz bir uygulama olan Liquipedia ile e-spor’a dair bilmeniz gereken her şey burada.
Liquipedia’da şu oyunlara ait e-spor içerikleri bulabilirsiniz:
- Dota2
- Valorant
- CS
- Mobile Legends
- League of Legends
- Overwatch 2
- Rocket League
- Apex Legends
- Rainbow Six
- Starcraft 2
- PUBG
- PUBG Mobile
- Warcraft 3
Yukarıdaki oyunlar ve çok daha fazlası ile alakalı e-spor bültenleri Liquipedia’da mevcut. E-spor gelişmelerinden haberdar olmak için telefonunuza Liquipedia indirebilirsiniz.
e-Spora Nereden Başlamalı?
e-Spor etkinlikleri, günümüzde oyun camiasının odak noktalarından bir tanesi. Halihazırda milyonlarca oyuncunun içerisinde bulunduğu bu kitleye, gün be gün yeni oyuncular katılıyor.
Liquipedia İndir
Siz de Liquipedia indirin ve Dota2, Valorant, CS, Rocket League, Apex Legends, Rainbow Six gibi pek çok oyunun e-spor müsabakalarını takip edin.
E-spor ile alakalı pek çok içerik
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