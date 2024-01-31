Ludo King APK, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir masa oyunudur. Çeşitli temalarda oynayın ve arkadaşlarınızla mücadele edin!

sedanur Bolat - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ludo King APK oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir masa oyunudur. Çocukluğunuzda keyifle oynadığınız kızma birader oyununu, akıllı telefonlarınızda oynayabilir ve arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz. Rakiplerinizi ister arkadaşlarınızdan isterseniz de oyundaki diğer insanlardan yapabilirsiniz.

Ludo King'i oynamak aslında çok basittir. Size verilen jetonları bitiş çizgisine en hızlı şekilde ulaştırarak, rakiplerinizi elemelisiniz. Ayrıca oyunda fazlaca bir rekabet seviyesi mevcuttur. Bitiş çizgisine giderken arkadaşlarınız tarafından yolunuz kesilebilir ve sona ulaşmanız zorlaşabilir. Ayrıca bunu onlara siz de yapmalısınız.

Ludo King APK İndir

Tüm bu özelliklerin yanı sıra arkadaşlarınızla sesli bir şekilde sohbet edebilir ve turnva modunda mücadele edebilirsiniz. Düşük kalitedeki cihazlarda da rahatlıkla oynayabileceğiniz Ludo King APK'yı indirin ve canlı temalarda oyun deneyimi yaşayın.

Ayrıca klasik kızma birader oyunundan farklı olarak diğer tarzdaki oyunları da deneyimleyebilirsiniz. Renkli atmosferi, farklı temaları ve içerisindeki rekabet oyunu daha da sürdürülebilir kılıyor. Ayrıca oyundaki temalar da şu şekildedir: