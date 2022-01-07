LUV APK etkileşimli hikayelerle dolu flört, aşk oyunu. LUV Android plattformunda en çok oynanan flört oyunlarından biri.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

LUV APK, Android flört oyunları, aşk oyunları sevenlerin keyif alarak oynayacağı, seçimlerle ilerleyen bir simülasyon oyunu.

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Bağımlılık yapacak bir mobil oyun mu arıyorsunuz? Flört oyunu LUV, bolca neşe ve heyecan sağlar. Sadece giriş yapın ve sizi nelerin veya kimlerin beklediğini bulmaya çalışın. Gündelik çok oyunculu (multiplayer) oyunlara yeni bir soluk getiren LUV’da her gün bir başka challenge var. Challenge’lar çok eğlenceli! Arkadaşlarınızla oynayabilir ve sesli sohbet edebilirsiniz. İsterseniz mesajlaşabilirsiniz.

Etkileyici dedikodular ve son dakika haberlerin önüne geçmenin mükemmel yolu. Arkadaşlığınızı pekiştirebilir veya yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan hediyeler gelebilir. LUV interaktif oyunda neler mi yapabilirsiniz?