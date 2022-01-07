LUV APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 85.00 MB
- Üretici Afivad Limited
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LUV APK etkileşimli hikayelerle dolu flört, aşk oyunu. LUV Android plattformunda en çok oynanan flört oyunlarından biri.
LUV APK, Android flört oyunları, aşk oyunları sevenlerin keyif alarak oynayacağı, seçimlerle ilerleyen bir simülasyon oyunu.
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Bağımlılık yapacak bir mobil oyun mu arıyorsunuz? Flört oyunu LUV, bolca neşe ve heyecan sağlar. Sadece giriş yapın ve sizi nelerin veya kimlerin beklediğini bulmaya çalışın. Gündelik çok oyunculu (multiplayer) oyunlara yeni bir soluk getiren LUV’da her gün bir başka challenge var. Challenge’lar çok eğlenceli! Arkadaşlarınızla oynayabilir ve sesli sohbet edebilirsiniz. İsterseniz mesajlaşabilirsiniz.
Etkileyici dedikodular ve son dakika haberlerin önüne geçmenin mükemmel yolu. Arkadaşlığınızı pekiştirebilir veya yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan hediyeler gelebilir. LUV interaktif oyunda neler mi yapabilirsiniz?
- Artık pek görüşmediğiniz, uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla veya tamamen yabancılarla online sohbet edebilirsiniz.
- Şirket ile interaktif (etkileşimli) hikayelere dahil olabilirsiniz.
- Mümkün olduğunca çok öpücük alarak eşsiz hediyelerin kilidini açın.
- Etkileşimli hikaye oyununu yabancılarla birlikte oynayın. Başkalarıyla yarışın ve birçok değerli ödüller kazanın. Daha fazla ödül kazanmak için her gün giriş yapın.
- Milyonlarca online oyuncuya katılın. Onlarla istediğiniz kadar sesli sohbet edin.
- Heyecanlı yarışmalarla eğlenin ve keyfini çıkarın. Yeni arkadaşlar bulun.
- Hikayeyi tartışmadan bırakmayın. İsterseniz gerçek kişilerle sesli sohbet odalarına katılın. Sesli sohbeti kullanarak duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşın. Ama özel bir şey istiyorsanız ortamı yakalayın ve akışına bırakın.