Madfut 23 APK, futbol severlere özel hazırlanmış gelişmiş bir arcade futbol oyunudur. Madfut 23 yenilenen yüzüyle oyunculara sunuldu.

Yusuf Ekrem - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Madfut 23 APK, 2023 sezonu yenilikleriyle geldi. Yeni sezona özel içerik ve modlar 2023 sezonuyla oyuncuları bekliyor. Bu sezon da yeni eklemeler devam edecek. Sezon boyunca pek çok mod, özellik, kart ve etkinlikleri oynayabileceksiniz. Futbol severlerin beğeniyle karşıladığı Madfut serisinin yeni güncellemesi, futbol heyecanını mobile taşıyor.

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Futbol dünyada milyonlarca insan tarafından takip edilen ve keyifle oynanan bir spordur. Hal böyleyken futbola yönelik pek çok oyun piyasaya sürülür. Madfut serisi bu oyunlar arasında farklı bir deneyim yaşamak isteyenleri davet ediyor. Madfut 23 her sezon güncellenen yüzüyle yeni içerikleri oyun severlere sundu.

Oyundaki kart ve ödülleri kazanmak için görevleri tamamlamalısınız. Açık paketler ve oyuncu tercihleri yapabileceğiniz Madfut 23 APK, daha fazla çevrimiçi maçlara sahne olacak.

Madfut 23 APK Özellikleri