MechWarrior serisinin yeni oyunu MechWarrior 5: Clans, adrenalin dolu mecha savaşlarını oyunculara sunuyor!

Berkcan Aktürk - 25 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Piranha Games tarafından geliştirilen MechWarrior 5: Clans, oyunculara taktiksel savaş hazzını sonuna kadar yaşatan heyecan verici bir mecha savaş oyunudur. Etkileyici savaş sekanslarıyla sevilen MechWarrior serisinin devamı olan MechWarrior 5, hikayeyi bir adım daha ileri götürüyor.

Benzersiz ortamlara sahip olan ve sizi gezegenlerin en özel yerlerine taşıyan oyunda, farklı birçok haritayı keşfedeceksiniz. İster tek isterseniz de çok oyunculu bir şekilde oynayabilirsiniz. Tek oyunculu hikaye modunda ilgi çekiçi savaş senaryoları ve geniş görev yelpazesi bulunmaktadır.

MechWarrior 5: Clans İndir

MechWarrior 5: Clans, Mech oyuncuları için harika bir seçim olacaktır. MechWarrior serisinin umut verici oyunlarından olan bu oyunda, hikayenin içine etkili bir şekilde dalacak ve karakterlerin geçmişine derinlemesine dalacaksınız.

Adrenalin dolu mech savaşları, sürükleyici hikaye anlatımı ve mükemmel grafikler oyunu etkileyici yapan en büyük etkenlerdendir. Siz de MechWarrior 5: Clans indirin ve serinin yeni oyununu deneyimleyin.

MechWarrior 5: Clans Sistem Gereksinimleri