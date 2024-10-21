MechWarrior 5: Clans
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- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 78.13 GB
- Üretici Piranha Games Inc.
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MechWarrior serisinin yeni oyunu MechWarrior 5: Clans, adrenalin dolu mecha savaşlarını oyunculara sunuyor!
Piranha Games tarafından geliştirilen MechWarrior 5: Clans, oyunculara taktiksel savaş hazzını sonuna kadar yaşatan heyecan verici bir mecha savaş oyunudur. Etkileyici savaş sekanslarıyla sevilen MechWarrior serisinin devamı olan MechWarrior 5, hikayeyi bir adım daha ileri götürüyor.
Benzersiz ortamlara sahip olan ve sizi gezegenlerin en özel yerlerine taşıyan oyunda, farklı birçok haritayı keşfedeceksiniz. İster tek isterseniz de çok oyunculu bir şekilde oynayabilirsiniz. Tek oyunculu hikaye modunda ilgi çekiçi savaş senaryoları ve geniş görev yelpazesi bulunmaktadır.
MechWarrior 5: Clans İndir
MechWarrior 5: Clans, Mech oyuncuları için harika bir seçim olacaktır. MechWarrior serisinin umut verici oyunlarından olan bu oyunda, hikayenin içine etkili bir şekilde dalacak ve karakterlerin geçmişine derinlemesine dalacaksınız.
Adrenalin dolu mech savaşları, sürükleyici hikaye anlatımı ve mükemmel grafikler oyunu etkileyici yapan en büyük etkenlerdendir. Siz de MechWarrior 5: Clans indirin ve serinin yeni oyununu deneyimleyin.
MechWarrior 5: Clans Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit versions)
- İşlemci: Intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: 6GBs VRAM | NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan