MeetMe APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 15,120
- Üretici myYearbook.com
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Kullanıcılara ücretsiz ve hızlı yoldan arkadaş edinme fırsatı sunan MeetMe APK ile hoşunuza giden kişilerle sohbet edebilirsiniz.
MeetMe APK, Android cihazlarınızda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir arkadaşlık ve sohbet uygulamasıdır. Her ne kadar Facebook, Twitter gibi popüler sosyal medya araçları daha çok kullanıcı tarafından tercih ediliyor olsa da ana akım platformlar arasında yer almamasına rağmen birçok kullanıcı tarafından kullanılan uygulamalar da mevcut.
MeetMe de bu uygulamalardan bir tanesi ve kullanıcılara yeni insanlarla tanışma fırsatı veriyor. Bu uygulamayı kullanarak çevrenizdeki insanlarla sohbet edebilir ve anlık mesajlar gönderebilirsiniz. Tahminlere göre dünya çapında 90 milyon kullanıcısı olan MeetMe'de son derece sade ve kullanıcı odaklı bir arayüz sunuyor.
Konumunuza yakın olan kullanıcıları görüntüleyin ve kriterlerinize göre profillerle eşleşin. İster arkadaş ister flört başlığı altında kullanabileceğiniz MeetMe APK, gelişmiş bir sohbet desteği de sunmaktadır.
MeetMe APK İndir
Uygulamanın öne çıkan özelliklerınden birisi Türkçe dil desteği sunmasıdır. Uygulamada sunulan özellikler genel çerçevede Facebook'ta sunulan özellikler ile paralellik göstermekte. Burada da kullanıcılar durum bilgilerini güncelleyebiliyor, fotoğraf ve video paylaşımlarında bulunabiliyorsunuz.
Siz de Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz ücretsiz bir arkadaşlık ve flört uygulaması arıyorsanız, MeetMe'yi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.
MeetMe
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 675
- DOSYA BOYUTU 309 MB
- Üretici myYearbook.com
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MeetMe, ücretsiz bir sosyal ağ uygulaması olarak iPhone ve iPad'leriniz üzerinden kullanarak yeni insanlar ile tanışma fırsatı sunan iOS uygulamasıdır.
MeetMe, kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan bir sosyal ağ uygulamasıdır. Yeni insanlar ile tanışmak amacıyla tasarlanan uygulama, yakın çevrenizdeki kişiler ile tanışma fırsatı sunuyor.
Yakın çevrenizde bulunan kişileri size gösterek bu kişiler ile tanışma fırsatı sunan MeetMe'nin en güzel yanlarından biri ise Türkçe dil desteğine sahip olması. Kullanıcılar uygulama içerisinde kendi güncel durumlarını ufak notlar, videolar veya resimler ile güncelleyebilirler.
Bu özelliği ile Facebook ile benzerlik kuran uygulamayı kullanabilmek için kayıt olmanız gerekmektedir.
Flört Uygulamalarında İnsanlar Neye Göre Karar Veriyor?
Flört uygulamalarında insanlar eşleştiği kişilerle tanışma veya onunla tanışmayı reddetme kararını hangi kriterlere göre veriyor? İşte araştırmanın ayrıntıları!
MeetMe İndir
Yakın çevrenizdeki MeetMe hesabına sahip olan kullanıcıları arayabileceğiniz uygulamanın tamamen ücretsiz olması oldukça güzel. Ayrıca uygulama ile sadece yakın çevrenizdeki kişiler arasında değil tüm dünya kişileri arasında arama yapabilirsiniz. Aradığınız kişileri bulduktan sonra arkadaş olarak ekleyerek, kabul etmeleri durumunda iletişim kurarak tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz.
Yeni insanlarla tanışmak için oldukça kolay bir yol sunan MeetMe'yi iPhone ve iPad'lerinizde kullanmak isterseniz ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
MeetMe
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,824
- DOSYA BOYUTU 1 MB
- Üretici myYearbook.com
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MeetMe mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir arkadaşlık uygulamasıdır
MeetMe eğer sosyalleşmek ve yeni arkadaşlar kazanmak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir mobil arkadaşlık uygulaması.
Windows Phone 8.1 işletim sistemi veya daha üst versiyonlarına sahip akıllı telefonlarınıza ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz bu sohbet uygulaması sayesinde mobil cihazlarınız aracılığıyla sosyalleşebiliyorsunuz. Teknolojinin oldukça ilerlediği günümüzde insanların teknoloji hakkında şikayetçi olduğu önemli bir konu teknolojinin insanları asosyalleştirdiğine inanılması. MeetMe bu varsayıımın aksini ispat ediyor ve her an yanımızda taşıdığımız tablet ve telefonları kullanarak sosyalleşmemizi sağlıyor.
MeetMe aracılığıyla bulunduğunuz yerin yakınlarında aşayan insanları keşfedebiliyor, bizimle ortak aktivitelerden hoşlanan insanları bulabiliyoruz. Dilediğimiz MeetMe kullanıcısını arkadaş listemize ekleyebiliyor ve o kullanıcıyla sohbet edebiliyor, etkinlik organize edebiliyoruz. Ayrıca uygulama içinde yakın bölgede yaşayan diğer MeetMe kullanıcılarının neler yaptığını haber akışı şeklinde görebilmemiz mümkün.
MeetMe sade ve anlaşılır arayüzü ile mobil cihaz kullanıcılarına kolayca yeni arkadaşlıklar kurma imkanı veriyor.