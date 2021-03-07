Flört Uygulamalarında İnsanlar Neye Göre Karar Veriyor?

Flört uygulamaları bugün Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaygın bir şekilde kullanılan uygulamalarından başında geliyor. Peki, insanlar bu tür uygulamalarda tanışmak istedikleri insanları seçerken kararlarını ne tür faktörler etkiliyor? Yakın bir zamanda konu hakkında yapılan araştırma, arkadaşlık uygulamalarındaki kullanıcı kararlarına ışık tutuyor.

Flört Uygulamalarının Kullanıcıları Kararlarını Nasıl Veriyor?

Pew Araştırma Merkezine (Pew Research Center) göre her 10 Amerikalı yetişkinden 1'i Tinder ve OKCupid gibi çevrim içi arkadaşlık uygulamalarını kullanarak yeni insanlarla ilişki kuruyor. Bu tür uygulamaları kullanan insanlara dair en çok merak edilen şey ise belirli hesapları sağ kaydırırken diğer hesapları reddettiren faktörün ne olduğudur.

Michigan Eyalet Üniversitesinin psikoloji bölümünden Doçent William Chopik ve Maryland Üniversitesinden Dr. David Johnson'un yeni araştırması, insanların sağa kaydırmalarının nedeninin eşleştiği kişilerin çekiciliğine ve ırkına dayandığını ortaya koyuyor. Bu uygulamaları kullanan kişilerin verdiği kararlarsa genellikle bir saniyeden daha kısa süre içerisinde alınıyor.

Chopik, arkadaşlık ilişkileri geliştirmeye yardımcı olan uygulamaların insanların yeni insanlar ile tanışması için başvurduğu ve gittikçe daha popüler uygulamalar olmasına rağmen insanların bu tür uygulamalarda birbirleriyle nasıl bağlantı kurduğuna dair çok az araştırmanın olduğunu söyledi. Bir kişinin sola veya sağa kaydırmaya neden olan şeyin tam olarak ne olduğunu ve insanların nasıl karar verdiğini öğrenmek istediklerini belirten Chopik'in içerisinde yer aldığı araştırmanın sonunda insanların kullandığı bu uygulamalar hakkında ilginç bilgiler ortaya çıktı.

Journal of Research in Personality'de yayımlanan araştırmada kullanıcıların insanlarla nasıl etkileşim kurduğunu gün yüzüne çıkarmak için iki çalışma yapıldı. İlk çalışma üniversite öğrencilerine odaklanırken ikinci çalışmada daha çok 35 yaşındaki yetişkinlere odaklanıldı.

Araştırma sırasında erkek katılımcıların kadınlardan daha çok sağa kaydırdığı, kendilerini daha çekici olarak algılayan bireylerin genellikle daha sık sola kaydırdığı ve potansiyel partnerleri seçerken daha seçici olduğu görüldü.

Chopik, insanların bir saniyeden daha kısa sürede başka bir insana geçmelerini ve karşıdaki kişinin sadece bakışlarına dayanarak karar verme eğiliminde olmalarını oldukça şaşırtıcı bulduğunu belirtti. Chopik'in ifadelerine göre çekicilik ve ırkın haricindeki etkenlerin karar verme aşamasında etkisi oldukça azdı ve kullanıcının eşleştiği kişinin karakterinin bir önemi yoktu.

Katılımcıların sola veya sağa kaydırma kararında çekicilik önemli bir rol oynasa da başka bir önemli faktör daha vardı. Bu faktör, kullanıcının eşleştiği kişinin ırkıydı. Araştırma sonunda siyahi insanların beyaz insanlardan daha çok sola kaydırıldığı öğrenildi.

Chopik, flört uygulamaları hakkında araştırmaları hala devam ediyor. Peki, sizin insanların kararını etkileyen bu etkenlere dair düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.