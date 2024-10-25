Sizi saatlerce eğlencenin içerisinde tutacak Mini Games: Calm & Relax APK, çeşitli mini oyunları içerisinde barındıran bir Android oyundur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mini Games: Calm & Relax APK, sosyal medyada popüler olan bir Android mini oyun koleksiyonudur. Mini Games APK içerisinde stres giderici, eğlenceli ve oynaması kolay birçok mini oyun bulunmaktadır. Günlük yorgunluktan uzaklaşmak istiyorsanız, kesinlikle mini oyunları deneyimlemeli ve huzura giden yolculuğunuza başlamalısınız.

Tahmin edebileceğiniz üzere, Mini Games: Calm & Relax oyununun içerisinde bulunan tüm mini oyunlar basit kontrollere sahiptir. Lakin, basit kontroller desek de her bir oyunda farklı mekanikler bulunuyor.

Müzik notalarının seslerini çıkarmaya çalıştığınız bir oyundan, sesle hareket eden platform oyunlarına kadar Mini Games: Calm & Relax'ta deneyimleyebilirsiniz. Birbirinden eğlenceli ve farklı oyunları kaydederek sosyal medyada paylaşın ve arkadaşlarınızın tepkisini gözlemleyin!

Mini Games: Calm & Relax APK İndir

İnternet bağlantısına gerek olmadan tüm mini oyunları çevrimiçi oynayabilirsiniz. Çoğunlukla ses ve görüntünüzle oynadığınız oyunların yanı sıra bomba imha ve çeşitli bulmacalar da oyun içerisinde bulunuyor. İstediğiniz herhangi birisini seçerek, zihninizi rahatlatabilirsiniz.

Siz de stresinizi gidermek istiyorsanız, Mini Games: Calm & Relax APK indirin ve akıllı telefonlarınızda birçok farklı mini oyunu deneyimleyin!

Mini Games: Calm & Relax Oyunu Özellikleri