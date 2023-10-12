Avrupa'nın en büyük liglerindeki takımlarla oynayabildiğiniz Mini Soccer Star APK'da, seviyeleri atlayın ve takımınızı şampiyon yapın.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sürükleyici futbol deneyimini sunan Mini Soccer Star APK'da, hayalinizdeki ligde maçlar oynayın ve seviyeleri kolayca geçin. Basit ortam ve karakter grafikleriyle beraber karşımıza çıkan bu oyunda, sadece kaydırıp ekrana dokunmanız yeterli olacaktır.

MLS, Premier League ve La Liga gibi birçok dev ligindeki takımlarda oynama şansı yakalayın. Hatta lig takımlarının yanı sıra; milli takımları seçerek de oyuna başlayabiliyorsunuz. Avrupa'nın en ünlü liglerine katılın veya istediğiniz bir ülke takımının formasını terletin.

Bir futbolcunun kariyer modunu oynayın veya kaleci modunda kalenizi savunun. Süper basit kontrolleriyle birlikte Mini Soccer Star'da, gelişmiş animasyon ve yapay zeka sistemi de bulunuyor. Seçtiğiniz ligdeki maçlarınızı kazanın ve şampiyon olun.

Mini Soccer Star APK İndir

Siz de Mini Soccer Star 2023 MLS indirin ve takımınızı en üst sıralara kadar taşıyın. Seviyeleri hızlıca atlayın, maçları kazanın ve yolun sonunda şampiyonluk kupasını elinize alın.

Mini Soccer Star Özellikleri